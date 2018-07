VIDEO | Venemaa võrkpallikoondis võitis Rahvuste liiga

Venemaa võitis avageimi 25:22, oli teises parem 25:20 ja kolmandas 25:23. Finaalturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud venelane Maksim Mihhailov oli kullamängu parim 19 punktiga.

Pronksmedali pälvis USA meeskond, kes võitis kolmanda koha lahingus olümpiavõitja Brasiilia 3:0. Poolfinaalis olid venelased alistanud Brasiilia samuti 3:0 ja prantslased USA 3:2.

Naiste Rahvuste liiga võitis USA koondis, olles finaalis tulemusega 3:2 üle Türgist. Pronksmedalimatšis alistas Brasiilia Hiina 3:0.

Finaalmängu parimad palad:

#17 Maxim Mikhaylov led Russia 🇷🇺 @VolleyRus with 19 points as they won the #VNL title, 3-0 over France 🇫🇷 @FFvolley Mikhaylov was also named the MVP of the VNL Finals!



Here are some of his best moments from Sunday! #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/mQoMp1kGM5