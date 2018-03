VIDEO | Skandaalne mäng Meistrite liigas - nii tehti venelastele külma

Võrkpalli Meistrite liigas tehti eile algust väljalangemismängudega. Skandaalse võidu sai Timo Tammemaa klubi Maaseiki Noliko.

Belgia meeskond mängis koduväljal Novosibirski Lokomotivi vastu väga südilt ja juhtis 25:23, 26:24 ja 20:17. Ometi suutsid venelased kolmandas geimis viigistada. Noliko võitles välja neli matšpalli, Lokomotiv päästis need kõik ja läks ise ette 28:27. Noliko viigistas 28:28. Mängu lõpp oli mitmes mõttes väga inetu. Novosibirsk ründas auti, nii vähemalt kohtunik näitas. Venemaa meeskond võttis videochallenge'i ja viitas Noliko blokipuutele. Videolt on näha, et Noliko mängija puutus palli, aga videokohtunik jättis esialgse otsuse arusaamatul põhjusel jõusse. See ajas venelaste bulgaarlasest treeneri Plamen Konstantinovi täiesti marru ja ta jauras kohtunikuga nii kaua, kuni see andis talle punase kaardi ja lisapunkti Nolikole. Sellega oligi mäng läbi.