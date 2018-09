VIDEO | Skandaal võrkpalli MM-il! Brasiilia koondise treener eemaldati alatu teo eest

Kolmanda ringi mängus Venemaaga oli Brasiilial viiendas geimis seisul 14:11 kasutada kolm matšpalli. Esimese matšpalli suutis Venemaa kaitsta, kuid kuna üks teine pall oli sattunud platsile, oli kohtunik sunnitud andma „uue palli”. Nüüd on aga leitud alternatiivne kaamerapilt, kus on näha, mis tegelikult juhtus. Renan hoidis pallivahetuse ajal ühte palli käes ja kui nägi, et oma meeskonna rünnak maha ei jää, lasi justkui pooljuhuslikult pallil käest platsile veereda.

FIVB leidis, et tegu on väga ebasportliku käitumisega ning eemaldas Renani üheks mänguks turniirilt. Tänases kohtumises USA-ga juhendab Brasiiliat eestlastele tuttava Lubini Cuprumi juhendaja Marcelo Fronckowiak, kes on tavapäraselt abitreeneri rollis. Tõsi, nii Brasiilia kui ka USA on endale juba koha poolfinaalis taganud.

2004. aastal Itaaliaga olümpiamängudelt hõbemedali teeninud Paolo Cozzi arvates ei tohiks selline tegu nii väikese karistusega lõppeda. „See on üks kõige ebasportlikumaid tegusid, mida olen spordis näinud, eriti veel võrkpallis, kuna see oli eelnevalt kavandatud. Veedame tunde selgitamaks lastele ja nende vanematele võrkpallis valitsevaid põhimõtteid. Ja samal ajal lubab nii tugeva võiduka meeskonna treener endale otsustaval hetkel sellist käitumist. Ta peab astuma tagasi, mingeid „agasid” siin pole. Mul on kahju, aga nagu ka dopingu puhul peab siin valitsema nulltolerants,” rääkis Cozzi.

Renan selgitas, et mäng oli äärmiselt pingeline ja ülimalt otsustav ning viimastel punktidel möllas temas meeletu adrenaliinitulv ning nõnda läks pall lihtsalt kogemata käest lahti. „Ma ei ole karistusega nõus, see on karm, aga seda tuleb aktsepteerida,” lausus Renan.