VIDEO | Maailmameister sai võrkpalli MMil üllatuskaotuse, serblane kordas võimsat punktirekordit

Poola juhtis seejuures otsustavat setti 14:11, kuid ei suutnud ühtegi matšpalli realiseerida ja kaotas viis pallivahetust järjest.

Argentina 🇦🇷 made an incredible comeback after losing 11-14 in the tie-breaker with Poland 🇵🇱. An intense five-setter (16-25, 25-19, 25-23, 23-25, 16-14) in pool H in Varna!



Watch the highlights!



Match centre: https://t.co/S85TljYssW#FIVBMensWCH#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/e5vwTFtkgL — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 21, 2018

Eelmise MMi neljas meeskond Prantsusmaa kaotas H-alagrupis 2:3 Serbiale (otsustav sett 16:18) ja nende saldoga (3 võitu - 3 kaotust, 12 punkti) on edasipääsuvõimalused veel äärmiselt teoreetilised, sest viie võiduga jätkavatel Poolal ja Serbial on vastavalt 16 ja 14 punkti. Argentina (8) on vaatamata eilsele üllatusvõidule kindlalt viimane.

Serblane Aleksandar Atanasijevic tõi prantslaste vastu koguni 38 punkti ja kordas MMi punktirekordit, mis püsib 2006. aastast puertoriikolase Hector Soto käes.

Serbia 🇷🇸 got a huge win over France 🇫🇷, in a dramatic five-set thriller 3-2 (22-25, 26-24, 25-20, 18-25, 18-16) in the Palace of Culture and Sports, in Varna.



Here are the highlights.



Stats and photos: https://t.co/3rZE63ENBM#FIVBMensWCH#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/0WgAgsaTQT — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 21, 2018

Itaalia alistas edasipääsulootused kaotanud Soome kindlalt 3:0 ning juhib E-gruppi kuue võidu ja 18 punktiga. Venemaal, kes võitis Hollandit 3:0, on 13 ja hollandlastel 11 punkti.

Täiseduga on ka USA meeskond - viimati alistasid ameeriklased Kanada 3:1. 16 punkti kogunud USA-le järgnevad G-grupis Bulgaaria (12) ja Iraan (11).

F-alagrupi liider on viimati Austraaliat 3:0 nahutanud olümpiavõitja Brasiilia 14 punktiga. Sloveenial on teisena 12 ja Belgial kolmandana 10 punkti.