VIDEO: Kaasani Zeniit krooniti kolmandat korda järjest võrkpalli Meistrite liiga võitjaks

Eile jõudis lõpule võrkpalli Meistrite liiga hooaeg, mis kulges taas täielikult Kaasani Zeniidi domineerimise tähe all.

Kogu turniiri peale vaid kaks geimi kaotanud Zeniit alistas finaalis itaallaste Perugia Sir Sicoma Colussi 3:0 (25:15, 25:23, 25:14).

Kolme järjestikuse tiitliga korrati Trentino Volley saavutust, kes triumfeeris Meistrite liigas aastatel 2009-2011. Kokku oli see Kaasani meeskonnale viies Meistrite liiga tiitel.

"Meie edu taga pole tegelikult mingit saladust," ütles Zeniidi peatreener Vladimir Alekno. "Meie klubi on hetkel nii hästi organiseeritud, et meiega liituvad vaid maailma parimad mängijad. Selle pealt meie edu tulebki. Pean rõhutama, et mängijate ja treenerite tiimi jaoks pole alati lihtne võidupingetega toime tulla, mille kõik on meile peale pannud. Meie fännide ja juhtkonna jaoks on teine koht altminek."

Perugias toimunud finaalturniiri MVP-ks kuulutati olümpiavõitja, maailmameister ja Euroopa meister Maksim Mihhailov.