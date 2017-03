Päris kummaline lugu juhtus Venemaal Samara lennujaamas, kus enne õhkutõusmist puhkes tüli 215 cm pikkuse Venemaa meistriliiga klubi Novõi Urengoi Fakel võrkpalluri Aleksander Kimerovi ja lennuki personali vahel.

Nimelt ei mahtunud ülipikk võrkpallur kuidagi istuma ja ta vahetas oma koha ühe teise reisijaga. Stjuardessid vahetust ei aktsepteerinud ning palusid Kimerovil oma kohale tagasi minna. Sealt puhkes tüli. Võrkpallur läks tagasi, aga tõstis jalad vahekäiku ja ei kavatsenudki jalgu koomale tõmmata.

Lennuki personal esitas kaebuse lennujaama ametnikele ja õige pea sammusid pardale korrakaitsjad. Vaieldi päris pikalt, kuid lõppude lõpuks tõsteti võrkpallur jõuga lennukilt maha. Lennuki väljumine hilines seetõttu 40 minutit, kirjutab russiavolley.com.

Lennufirma "Victory" esindajate sõnul nende lennukitel kohti niisama vahetada ei tohi, vaid see on tasuline teenus. Võrkpalliklubi Fakel direktor Nikolai Kapranov andis ajakirjandusele mõista, et lennufirmat nad juhtunu pärast kohtusse ei kaeba, küll aga ootavad avalikku vabandust.