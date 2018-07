Venemaa võrkpalliässad tahavad lennukisse suuremaid istmeid

Võrkpallikoondise sõprusmäng Venemaa vs Eesti

Tänavu FIVB Kuldliiga võitnud Venemaa võrkpallimeeskond kohtus läinud nädalal Venemaa asepeaministri Olga Golodetsiga.

Koondise peatreener Sergei Šljapnikov rõhus vajadusele varustada tellitud lennukid suuremate toolidega, kuna pikemad mängijad ei mahu hästi ära ja tunnevad pikkadel reisidel end ebamugavalt, vahendab volley.ee.

Šljapnikov: "Väga ebamugavad on Aerofloti standardsed istmed. Dmitri Musserski on meil 218 cm pikk, temasugustel on väga raske end tooliridade vahele mahutada. Nad sooviks erireisideks mugavamaid toole, mis aitaks mängijatel kiiremini kohaneda ja välja puhata."

Pikki võistlusreise on tuleval aastal rohkem kui tänavu – Austraaliasse, Brasiiliasse, Ameerika Ühendriikidesse jm, USA-sse koguni kolm korda. "Meil vedas, et mängisime sel aastal vaid Euroopas, aga pikki sõite kogunes ikkagi väga palju," kurtis Šljapnikov.

Asepeaminister Golodets: "Hakkame selle probleemiga tegelema."