Nad kohtuvad täna, 26. märtsil Venemaa Superliiga põhiturniiri eelviimase vooru mängus. Isa Sergei ja poeg Pavel Tetjuhhin. Belgorodi Belogorje vastaseks on Kaasani Zeniit. Piletid sellele mängule on ammu välja müüdud.

Sergei on olümpiavõitja (2012), poeg kolmekordne Venemaa noortemeister. Pavel valiti viimati meeskonna parimaks, isa on selliseid auhindu võinud loendamatul hulgal. Poeg läheb homme väljakule nurgaründajaks, kuigi on omavanuste hulgas enamasti libero. Teises nurgas võtab koha sisse papa, kirjutab volley.ee.

Belogorje klubi omanik ja treener Gennadi Šipulin arvab, et noorsõdurite rindele saatmiseks on paras aeg: "See ei ole mingi show-mäng. Loodame, et sellest kujuneb Paveli jaoks hea start."

Küllap ka natuke valus, sest tõrjuma tuleb hakata maailma paremate atakeerijate (Wilfredo Leon, Matthew Anderson jt) rünnakuid ja serve. Seda silmas pidades peeti Tetjuhhinite kodus põhjalikult aru, kas lubada nii noort mängijat eesliinile. Lõpuks luba saadi, vaatame, mis hakkab juhtuma t'na.