Venemaa võrkpalli karikavõitja selgitatakse Kosmoses

Venemaa võrkpalli karikavõitja selgub pühapäeval Belgorodi suurimas, 6000 pealtvaatajat mahutavas spordihallis Kosmos. Võitja selgitatakse kolme mänguga.

Poolfinaalis on vastamisi Eesti koondise peatreeneri Gheorghe Cretu juhendatav Belgorodi Belogorje – Kemerovo Kuzbass ja Kaasani Zeniit – Novosibirski Lokomotiiv. Pronksimängu seekord ei peeta.

Kõik poolfinaali pääsenud meeskonnad valmistusid hooaja esimeseks tõsisemaks jõuprooviks välistreenerite juhtimisel. Vladimir Alekno (Kaasan) on pärit Valgevenest, Plamen Konstantinov (Novosibirsk) Bulgaariast, Tuomas Sammelvuo (Kemerovo) Soomest ja Gheorghe Cretu (Belgorod) Rumeeniast, kirjutab Volley.ee.

Laupäevases esimeses poolfinaalis, mis algab Eesti aja järgi kell 15, läheb Belogorje vastamisi Soome koondise lootsi Tuomas Sammelvuo juhendatava Kemerovo Kuzbassiga. Korra on samad meeskonnad tänavu omavahel juba kohtunud, Venemaa meistrivõistluste 10. ringi mängus võttis 3:0 võidu kodus mänginud Belogorje.

Teises poolfinaalis on algusega kell 18 vastamisi viimasel kolmel aastal karika võitnud Kaasani Zeniit ja Novosibirski Lokomotiiv. Pühapäeval mängitakse finaal, kohtumine algab kell 16. Kõikidele mängudele on võimalik kaasa elada ka interneti vahendusel, lingid kohtumiste otseülekannetele leiab SIIT.

Belgorodi meeskond oli karikavõistlustel viimati võidukas kaks korda järjest 2012. ja 2013. aastal, pärast seda on kolmel järjestikusel korral võidukarika pea kohale tõstnud Kaasani Zeniit. Läbi ajaloo on karikavõistluste edukaim klubi just Belogorie 8 karikaga, Zeniidil on esikoht õnnestunud võtta kuuel korral.

Superliigas asetsevad Zeniit ja Belogorje kindlalt esimesel real, Zeniidil on vaid pisut parem geimide suhe. Ka karikavõite on nad jaganud põhiliselt omavahel, teistest ülekaalukalt rohkem. Lokomotiiv on viies, Kuzbass seitsmes. Sammelvuo hoolealused alustasid hooaega hästi, olles kolme hulgas, nüüd aga on vigastused oma töö teinud ja Kuzbass hetkel allakäiguteel. 26-st voorust on selja taga täpselt pooled.