Vastasmeeskond tegi kavala tünga, kuid Juhkami klubi pääses ikkagi poolfinaali

Eile õhtul peeti Prantsusmaa meeste karikasarja veerandfinaalmänge ja võistlustules oli ka kaks eestlast - Martti Juhkami ja Ardo Kreek. Edu saatis seekord Juhkamit.

Juhkami aitas oma koduklubi Tourcoingu 3:0 (27:25; 25:14; 25:14) võidule Mende Volley Lozere üle ning tagas seega koha poolfinaalis. Eestlasest nurgaründaja panustas võitu 10 punktiga (+5), rünnak 53%, vastuvõtt 71%, üks punkt tuli serviässast, teavitab volley.ee.

Juhkami kommenteeris mängu oma Facebooki lehel järgmiselt: "Saali sisenemine mängu eel tuletas meelde vana-hea Metsamajandi võimla ja Rakvere Rivaali kodumängude atmosfääri. Saal oli rohkem kui tund enne mängu algust rahvast puupüsti täis ja rahvas möllas kodumeeskonna punkte saades meeletult. Kuna tegemist oli väikese Mende linna jaoks olulise sündmusega, oli pool linna kohal. Esimeses geimis lasime vastased ise mängu tagasi, kinkides vastastele isegi geimpalli, aga seejärel panime oma paremuse kindlalt maksma."

Mängija sõnul üritasid vastased Tourcoingu elu võimalikult raskeks teha ka sellega, et muutsid viimasel hetkel mänguvahendit. "Eeldasime, et mäng peetakse Mikasa pallidega, millega Prantsusmaa 3. liigas mängitakse. Nimelt saab karikasarjas kodumeeskond valida, kas mängitakse Mikasa või Molteni palliga. Tegime nädal enne mängu trenni Mikasa pallidega ja isegi mängueelses treeningus anti meile kodumeeskonna poolt Mikasa pallid. Meeskonnale üllatuslikult kärutati mänguks aga saali Molteni pallid. Selline üllatus paraku kodumeeskonnale edu ei toonud, aga eks nad pididki kōiki vahendeid kasutama, et meie rütmi segada," lisas Juhkami.

Eelmises ringis lülitas Tourcoing seejuures konkurentsist Andri Aganitsa ja Montpellier’.

Ardo Kreek ja Pariisi Volley kohtusid samal ajal veerandfinaalis Nantes Reze’i meeskonnaga ja pidid vastu võtma 2:3 (17:25; 25:19; 25:21; 25:21; 9:15) kaotuse.

Lisaks pääsesid poolfinaali Stade Poitevin ja Chaumont. Poolfinaalpaarid loositakse homme ja mängud toimuvad 6.-7. veebruaril.