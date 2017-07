VÄIKE SPIKKER: Kellega Teppan ja Trentino Itaalia meistritiitli eest võitlevad?

Itaalia võrkpalli meistriliigas võitleb kuldmedali eest peamiselt neli klubi – Trentino, Modena, Lube ja Perugia.

Trentino. Renee Teppani tööandja lähiminevik on kuulsusrikas: kolm kulda Meistrite liigas (2009, 2010, 2011), neli klubide MM-il (2009, 2010, 2011, 2012) ja neli Itaalia meistritiitlit (2008, 2011, 2013, 2015). Rünnakuid dirigeerib Itaalia koondise 20-aastane sidemängijana Simone Giannelli, diagonaalründaja kohal on number üks Luca Vettori, nurgaründajad on Filippo Lanza ja Uroš Kovačević, keskblokeerijad Brasiilia koondises olümpiavõitjaks tulnud Éder Carbonera ja austraallane Aidan Zingel. Mullu kaotas Trentino Itaalia liiga finaalseeria Lubele 0 : 3.

Lube. Tiitlikaitsja Civitanova Lube oli mullu hiilgavas hoos, paraku läks Meistrite liiga Final Four tuksi, poolfinaalis kaotati Perugiale 2 : 3 ja nõnda jäi Kaasani Zeniidi troon kõigutamata. „Lube hävitas mullu vahepeal kõik, kes ette sattusid. 3 : 0 – ei mingit võimalust! Aga kuna kogu aeg kasutati põhimehi, tekkis väsimus. Uueks hooajaks on meeskond veel tugevamaks läinud,” kommenteeris Teppan. Tiimi suurim täht on Kuuba päritolu Itaalia koondislane Osmany Juantorena.

Modena. Meeskond, mis on ehitatud prantslasest geniaalse ja vastuolulise staarmängija Earvin N’Gapethi ümber. Veel toodi tiimi brasiillasest suurepärane sidemängija Bruno. „Nad vahetasid peatreenerit (uus loots on bulgaarlane Radostin Stojčev – M. R.),” sõnas Teppan. „Karmi käega vend. Aga N’Gapethi ei huvita, mida treener räägib. Kui need kaks ego kokku saavad, võib asi päris tuugaks minna. N’Gapeth on hull vend kõige hullemas tähenduses. Müstika, et ta suudab endiselt sellist võrkpalli näidata, tundub, et tema juba tuure maha ei tõmba.”

Perugia. Itaalia liiga kõige suurema palgafondiga tiim toetub kahele ülivõimsale kahurile – serblasest diagonaalründaja Aleksandar Atanasijevićile ja nurgaründajaks kehastunud pommitaja Ivan Zaitsevile. „Mullu oli neil probleeme servi vastuvõtuga, nüüd võeti Trentinost Itaalia parim libero endale. Retsi serviga meeskond!” iseloomustas Teppan.