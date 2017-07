Soomes vägistamises süüdi mõistetud kuubalased naasevad vähehaaval kodumaale

Turu linna apellatsioonikohus otsustas vabastada vahi alt Kuuba koondise meesvõrkpalluri, kes mõisteti möödunud aastal süüdi soomlanna grupiviisilises vägistamises. Aasta tagasi määrati kuubalasele kolm ja pool aastat türmi, kuid nüüdseks on kõik süüdistused tagasi võetud, kirjutab volley.ee.

Ülejäänud neli kuubalast, kes mõisteti vangi pikemaks, välja ei pääsenud, kuid nende viie aasta pikkust karistusmäära lühendati olulisel määral. Kuritegu toimus mullu suvel ühes Tampere hotellis, kus peeti kinni kaheksa võrkpallurit. Mõne aja möödudes lasti kolm neist vabaks.

Tegemist oli tublisti uuendatud Kuuba koondisega, kes võttis osa Maailmaliiga mängudest. Võib arvata, et neid ootab kodumaal karm vastuvõtt. Kuuba võimud on leppimatust üles näidanud välismaale paljude "ärahüpanute" suhtes, andmata neile luba võistelda rahvusvahelistel tiitlivõistlustel mis tahes riigi värvides. Tuntuim karistatu on Kaasani Zeniidi nurgaründaja, maailma üheks paremaks võrkpalluriks peetav Wilfredo Leon.

Andekaid võrkpallureid Kuubal jätkub. Äsja saatis Kuuba järelkasvumeeskonda edu U21 vanuseklassi MM-il Tšehhis – Kuuba jõudis poolfinaali, kui mängib Venemaaga.