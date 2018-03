Skandaalne otsus! Ardo Kreegi koduklubi eemaldati Prantsusmaa meistriliiga play-off´ist

Prantsusmaa võrkpalliliit andis teada, et pärast Pariis Volley meeskonna finantsküsimuste väljaselgitamiseks läbi viidud auditi tulemuste selgumist karistatakse klubi meistrivõistlustelt eemaldamisega.

Auditi tulemusena leiti, et klubi poolt esitletud palgafondi summad ei vastanud tegelikkusele. Palgafond ulatub ligemale 400 000 euroni, mitte ei piirdunud 255 000 euroga, nagu oli deklareerinud klubi. Tegemist on seega maksude maksmisest kõrvale hoidumisega.

Klubi rahaasju uuris riiklik juhtimiskontrolli direktoraat (DNACG) ehk organisatsioon, mille ülesanne on kontrollida Prantsusmaa professionaalsetes liigades mängivate spordiklubide finantsilist ja juriidilist juhtimist.

Pariis Volley hoiab mõni voor enne Prantsusmaa meistrivõistluste põhiturniiri lõppu liigatabelis kolmandat kohta.

Ardo Kreegi sõnul on kogu juhtum mängijatele paras šokk. "Rohkem ei tea, kui olen ajalehest lugenud. Klubi pole mängijatele seni täpsemaid selgitusi juhtunu kohta andnud," märkis Kreek murelikult. "Lehes oli kirjas, et meid ei lasta play-offi. Kuna klubil on apellatsiooni esitamise võimalus, siis ehk annab veel midagi muuta," lootis Eesti koondise temporündaja.

Ühe variandina on õhus, et klubi langetatakse järgmiseks hooajaks aste madalamale. See oleks Kreegile isiklikult väga valus löök, kuna sel juhul läheks praegusest lepingust üks aasta vett vedama ja tuleks hakata õige pea otsima uut mängupaika.