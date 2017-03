Itaalia rannavõrkpallur Viktoria Orsi Toth, kes jäi sarnaselt Norra murdmaasuusatajale Therese Johaugile vahele klostebooli kasutamisega, kannab hetkel 4-aastast võistluskeeldu.

Norra olümpiakomitee distsiplinaarkomisjon määras teatavasti Johaugile vaid 13-kuulise karistuse, mille Rahvusvaheline suusaliit (FIS) on Spordikohtus (CAS) vaidlustanud.

Orsi Toth jäi klostebooli kasutamisega vahele eelmise aasta Rio olümpiamängudel, kus ta koheselt diskvalifitseeriti. Itaallanna jätkab võitlust võistluskeelu lühendamise osas, ent hetkel kannab ta nelja-aastast keeldu, mis lõpeb juulis 2020.

"Ma andsin positiivse analüüsi ainega, millest ma polnud varem midagi kuulnudki. Olümpiakomitee ütles alul, et seda ainet oli organismis väga palju. Praeguseks on dopingulabor öelnud, et seda oli minimaalselt," rääkis 26-aastane Orsi Toth väljaandele La Gazzetta dello Sport.