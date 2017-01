Maailmakuulus Argentiina võrkpallitreener Julio Velasco "protesteeris" taaskord Rahvusvahelise võrkpalliliidu ammuse (sajandivahetuse aegu) langetatud otsuse vastu nimetada ta XX sajandi parimaks treeneriks.

Velasco sõnul olid nominendiks jaapanlane Joshida Matsudaira, ameeriklane Doug Beal ja tema. "Soosik oli Matsudaira, aga auhind anti millegipärast mulle," sõnas argentiinlane, vahendab volley.ee.

Velasco: "Ma ei olnud nõus ja vaidlustasin otsuse, aga seda ei arvestatud. Protesteerisin hiljem korduvalt ja ülesin ka intervjuus Itaalia ajakirjale Volei Pluss, et see on puhas rumalus. FIVB-s lõid välja kellegi isiklikud ambitsioonid."

Velasco on tulnud 1990. aastail Itaalia meeskonnaga kaks korda maailmameistriks ja kolm korda Euroopa meistriks, kuid kordagi ei õnnestunud Itaalial võita olümpiakulda.

"Kas oleksin nõus aunimetusega "läbi aegade parim Argentiina treener?" Ka see on liialdus. Üleüldse, ma ei usu klassifikatsioone nagu "paim muusik," "parim kirjanik," "parim treener" jms. Peaksime otsima lahendusi tänastele probleemidele, mitte eilsetele või homsetele," rõhutas Velasco.