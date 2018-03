Resultatiivseimaks kerkinud Teppan aitas Trentino Meistrite liigas kuue parema sekka

Renee Teppan ja tema koduklubi Trentino Diatec (Itaalia) kohtusid võrkpalli Meistrite liigas 12 parema seas Prantsusmaa valitseva meisterklubi Chaumont´iga ning pääsesid kahe mängu kokkuvõttes järgmisse ringi ehk 6 sekka.

Eelmisel nädalal peetud avamängu oli võitnud Chaumont 3:2 (17:25, 25:22, 25:20, 21:25, 15:10), teisipäeva õhtul peetud kordusmängus jäi Trentino peale 3:0 (26:24, 25:23, 27:25). Edasi pääses Trentino, sest esimese edasipääsukriteeriumina arvestatakse võite, seejärel ränkingu punkte, kus jäi peale Trentino. 3:2 võidu eest saab võitja 2 punkti ja kaotaja 1 punkti, 3:0 või 3:1 võdu eest teenib võitja 3 punkti, kirjutab volley.ee.

Trentino põhidiagonaal Luca Vettori sai hiljuti vigastada ning nii sai mänguaega Renee Teppan, kes tõi oma meeskonna parimana 13 punkti (+5). 25 tõstest realiseeris ta 11, lisaks 2 serviässa.

Samuti Meistrite liigas 12 sekka pääsenud Timo Tammemaa ja Maaseiki Noliko (Belgia) vastaseks on play-offis Venemaa klubi Novosibirski Lokomotiiv. Avamängu kodusaalis mänginud Maaseik sai eelmisel nädalal Novosibirski klubi üle tasavägise võitluse järel 3:0 (25:23, 26:24, 30:28) võidu. Kordusmäng peetakse 21. märtsil kell 14.30.

Oliver Venno ja Ankara Maliye Piyango on CEV Challenge Cupil jõudnud finaali lävele. Poolfinaalis on nende vastaseks Itaalia klubi Ravenna, kellest Ankara klubi avamängus 3:0 (25:21, 25:19, 25:23) jagu sai. Vennolt järjekordne superesitus, kui tema arvele kogunes üleplatsimehena 23 punkti (+19). Venno realiseeris rünnakuid 32st 17 (53%), lisaks 2 blokipunkti ja 4 serviässa. Seega kodumängu eel on Ankara klubil käes head kaardid. Kordusmäng toimub 21. märtsil kell 17.30. Teise poolfinaalpaari avamängus alistas Piraeuse Olympiacos samuti 3:0 Surguti Gazpromi.