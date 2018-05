Renee Teppanist võib saada ülivõimsalt suurima palgaga Eesti võrkpallur

Renee Teppan sõidab täna Itaaliasse, kus toimub Lõuna-Korea võrkpalliliiga draft.

Lõppenud hooajal Itaalia kõrgliigas Trentinot esindanud ja rõõmustavalt palju mänguaega saanud diagonaalründaja on üks 30 pallurist, kes on draftiks üles antud. Meeste üle vaatamine (testid, tervise kontroll ja intervjuud) toimuvad sel nädalal Itaalias Monzas.

Süsteem on lihtne: kõik seitse Korea liiga klubi saavad valida ühe võrkpalluri, kaks neist vajavad nurgaründajat, koguni viis diagonaalründajat. Teppani sõnul osaleb draftis ka kaks pallurit, kes lõppenud hooajal seal juba mängisid ja kindlasti tagasi kutsutakse, seega olevat üks nurgaründaja ja üks diagonaalründaja koht juba läinud.

Mida kujutab endast Korea liiga? „Kohalikud mängijad on üsna lühikesed, igasse klubisse palgatakse üks välismaalane, kes saab väga palju tõsteid. Sisuliselt pead mängu üksinda otsustama. Kuigi võrkpall on meeskonnamäng, siis seal on see suuresti välismaalane välismaalase vastu. Samas võidab ikkagi see meeskond, kus välismaalane saab kohalikelt kõige rohkem tuge,” kirjeldas Teppan eksootilist liigat, kus ükski eestlane pole kunagi mänginud.

Palgad on kõigil välismaalastel Koreas samad: 300 000 eurot hooaja eest. Lisaks on eduka hooaja eest võimalik teenida kuni 30 000 euro eest boonuseid. Kui Teppan osutub valituks, saab temast ülekaalukalt Eesti enimteeniv võrkpallur, sest isegi heade mängijate palgad jäävad Euroopas reeglina alla 100 000 euro.