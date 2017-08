Rannavõrkpalli maailmameistritiitlid rändasid Saksamaale ja Brasiiliasse

Austrias peetud rannavõrkpalli maailmameistrivõistlustel kullati üle Brasiilia ja Saksamaa paarismängijad.

Meestest võitsid neljanda asetusega brasiillased Evandro Gonçalves/Andre Loyola esikohamängus Austria duo Clemens Doppler/Alexander Horst 23:21, 22:20 ja naistest Laura Ludwig/Kira Walkenhorst (Saksamaa) USA paari Lauren Fendrick/April Ross 2:1 (19:21; 21:13, 15:9), kirjutab volley.ee.

Viinis triumfeerinud Brasiilia meespaar püstitas ühtlasi ka paar võimsat rekordit. Vaid 22-aastasena triumfeerinud Andre Loyolast sai läbi aegade noorim rannavõrkpalli maailmameister, Evandro Gonçalves püstitas aga MM-finaalturniiri uue serviässade rekordi, tuues pallinguga koguni 43 otsepunkti. Varasem tippmark oli samuti tema nimel, kui ta lõi kaks aastat tagasi toimunud MM-il 30 serviässa.

Eriti võimas oli Gonçalvese show finaali avageimis, kus ta tõi kaotusseisul 17:20 pallinguga kolm otsepunkti. „Vaatan teda justkui superkangelast. Ma ei olnud kunagi varem midagi sellist näinud. Evandro servid olid terve turniiri lõikes meie edu aluseks," kiitis Loyola paarimeest turniiri kodulehel ilmunud artiklis.

Gonçalves nentis, et servidel oli küll suur roll, ent teise tegurina tõi ta edu võtmena välja vaimse tugevuse. „Eriti Andre puhul, kes mängis oma esimesi maailmameistrivõistlusi ja pidi finaalmängus taluma 10 000 fänni survet, kes kõik meie austerlasest vastaseid toetasid. Võtan mütsi maha meie tugipersonali ja psühholoogi ees, kes töötasid väga hingestatult selle nimel, et püsiksime mängude ajal täieliku keskendumise juures."

Pronksi pälvisid venelased Vjatšeslav Krassilnikov/Nikita Ljamin ja brasiillannad Larissa Franca/Talita Antunes. Rivo Vesiku hoolealused Oleg Stojanovski/Artjom Jarzutkin ja Läti edukaim paar Aleksandrs/Samoilovs/Janis Smedinš veerandfinaali ei pääsenud. Lätlased kaotasid kaheksandikfinaalis Evandro/Andrele null kaks, Stojanovski ja Jarzutkin hilisematele kaasmaalastest pronksmedalistidele 1:2 (21:16, 20:22, 10:15).

Austrias võistles 48 meeskonda ja naiskonda, 12 alagruppi, igas neli võistkonda. Meeste finaalmängu jälgis ligi kümme tuhat vollehuvilist.

Brasiiliat tuleb pidada maailma tugevaimaks võrkpallimaaks. Mullu võitsid lõunaameeriklased Rio olümpia kuldmedali meeste turniiril, naised tulid siis viiendaks. Üleeile võitis Brasiilia naiskond esikoha FIVB Grand Prix (võrreldav meeste Maailmaliigaga) finaalturniiril.