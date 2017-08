Parimat võrkpallurit ei lubata EM-ile. „Kodumaal olen reetur”

See on üks totter lugu, kus võitjaid ei ole. Kust me pihta hakkame? Wilfredo León on võrkpallimaailma superstaar. Domineerija, kellega kaasnevad tiitlid. Kaasani Zenit on kolm korda järjest tulnud Meistrite liiga võitjaks ja kuubalane on mänginud triumfides ülisuurt rolli. Ent tiitlivõistlustel pole üht maailma parimat võrkpallurit juba aastaid nähtud.

Viimati säras ta kõige suuremal laval 17-aastaselt, tüürides kaptenina sünnimaa Kuuba 2010. aastal MM-il finaali. Oivalised esitused jäid silma ja Euroopa tippklubid hakkasid peibutama võrkpalli mõistes suurte summadega. León küsis Kuuba alaliidult minekuks luba, aga seda ei antud talle. Paar aastat hiljem põgenes ta sidemängijast kamraadi Yoandri Díaziga kommunistlikust riigist.