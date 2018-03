OTSEBLOGI | Algavad mängud elu ja surma peale: Balti liigas läheb tulle Selver, Meistrite liigas Tammemaa ja Teppan, Venno võitleb Challenge Cupi finaalikoha eest

Kell 19 algab Audentese spordihallis Credit24 Balti liiga veerandfinaali avamäng Tallinna Selveri ja Jekabpilsi Luši vahel. Põhihooajal läksid mõlemad matšid viiegeimiliseks ja kumbki tiim võitis korra. Final Four’i pääsemiseks on vaja teenida kaks võitu.

Challenge Cupi poolfinaalseeria esimeses mängus võõrustab Ravenna Bunge (Itaalia) kell 19.00 Oliver Venno leivaisa Ankara Maliye Piyangot (Türgi). Selles mängus on soosikuks Itaalias kõrgliigas põhihooaja kaheksandana lõpetanud Ravenna. Korduskohtumine peetakse nädal hiljem Ankaras. Teise finalisti selgitavad Piraeuse Olympiacos (Kreeka) ja Surguti Gazprom-Ugra (Venemaa).

Kell 21.30 võõrustab Meistrite liiga play-off’i avaringis Timo Tammemaa koduklubi Maaseiki Noliko (Belgia) Novosibirski Lokomotivi (Venemaa). Vaata seda mängu SIIN.

Samal ajal läheb Renee Teppani meeskond Trentino Diatec (Itaalia) Prantsusmaal Chaumont’is vastamisi sealse VB 52 Haute Marnega. Laola TV ülekannet näed SIIN.

Edasipääseja selgitatakse kahe mängu põhjal, edukam meeskond tagab koha Euroopa tippliiga seitsme parema seas.

TULEMUSED

Balti liiga:

Tallinna Selver – Jekabpilsi Luši

Challenge Cup:

Ravenna Bunge – Ankara Maliye Piyango

Piraeuse Olympiacos – Surguti Gazprom-Ugra

Meistrite liiga play-off:

Ankara Halkbank (Türgi) – Perugia Sir Colussi Sicoma (Itaalia) 0:3

Maaseiki Noliko (Belgia) – Novosibirski Lokomotiv (Venemaa)

Belchatowi PGE Skra (Poola) – Civitanova Cucine Lube (Itaalia)

Chaumont VB (Prantsusmaa) – Trentino Daitec (Itaalia)

Jastrzębski Węgiel (Poola) – Zaksa Kędzierzyn-Koźle (Poola)

Berliini Recycling Volley (Saksamaa) – VfB Friedrichshafen (Saksamaa)

SUUR VÕRKPALLIKOLMAPÄEV

Märt Roosna: Prantsusmaalt saabus meile info, et Chaumonti diagonaalründaja Stephen Boyer on täna säärelihesevigastuse tõttu audis olema. Näis. See teeks Trentino ülesande muidugi palju kergemaks, sest Boyer on Prantsusmaa koondise üks kõige ohtlikuma käega mees.

Märt Roosna: Kihlveokontorite koefitsendid ei räägi muidugi kogu tõde, kuid mingi pildid nad annavad. Üks Eesti suurem portaal peab Trentinot (koefitsent 1,25) ja Selverit (1,7) ja Nolikot (1,64) täna soosikuteks, Ankarat (4,2) mitte. Üsna huvitav, et Belgia klubi peetakse Novosibirski vastu soosikuks.

Märt Roosna: Ühtlasi on oodatud kõik asjakohased prognoosid :)

Märt Roosna: Selver ilmselt lahendab tekkinud probleemi nii, et Oliver Orav mängib diagonaalründaja kohal ja Denis Losnikov liigub libero kohalt nurgaründajaks.

Märt Roosna: http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/itaalia-tippklubist-peatselt-lahkuv-teppan-trentino-maagia-aitab-mind-kovasti?id=81419293

Märt Roosna: Tere, kõik head võrkpallisõbrad! Aga ka halvad võrkpallisõbrad, kui selliseid peaks olemas olema. Hoiame täna tähtsatel sündmustel pilgu peal. Põnev on näha, kuidas saab hakkama Selver, kes kaotas eelmisel nädalal kapten Taavi Nõmmistu. Renee Teppan alustab kohtumist tõenäoliselt pingil, Timo Tammemaa seevastu kindlasti algkoosseisus. Venno klubi on kirjade järgi autsaider, kuid tänavu on nad Türgi liigas paljudele tippudele säru teinud. Tuleb põnev õhtu!