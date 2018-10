Naiste võrkpalli maailmameistriks tuli esmakordselt Serbia

Varasemalt vaid korra, 2006. aasta maailmameistrivõistlustel poodiumile pääsenud serblannad alistasid finaalis Itaalia 3:2. Otsustav viies geim lõppes tulemusega 15:12.

Võitjatele tõi Tijana Boskovic 26 ja Brankica Mihajlovic 19 punkti. Itaalia koondise resultatiivseim oli 33 punktiga Paola Egonu.

Kaks Euroopa riiki kohtusid maailmameistrivõistluste finaalis omavahel viimati 1956. aastal. Toona alistas Nõukogude Liit esikohaduellis Rumeenia.

Yokohama Arenal peetud finaali vaatas täismaja publikut ehk 11 500 pealtvaatajat.

Here's a key moment for Serbia 🇷🇸 @ossrb as they grabbed the lead over Italy 🇮🇹 @Federvolley and never let it go! An unbelievable dig by #1 Bianka Busa and then the thunder from #18 Tijana Boskovic @cotiii18 🌩#FIVBWomensWCH #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/pOEan8yIGo— Volleyball World (@FIVBVolleyball) October 20, 2018