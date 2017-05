Gazprom toob Peterburi tagasi kaardile ka võrkpallis

Vene võrkpalli Superliigas tänavu viimaseks jäänud Krasnodari Dünamo võrkpallimeeskond lõpetas tegevuse ja müüs oma koha Superliigas Peterburi Avtomobilistile.

Niisugused tehingud on Venemaal lubatud. Kunagine suurklubi Avtomobilist minetas juba ülemöödunud kümnendil oma maine ja loorberid ning on taandunud Venemaa kolmandasse divisjoni. Põhjuseks muidugi rahapuudus, kirjutab volley.ee.

Laialdaselt sporti toetaval hiidfirmal Gazprom raha taha asi ei jää. Peterburi Zeniidi jalgpallimeeskond on Neevalinna tuntuim spordiklubi, mida gaasitootja rahastab. Nüüd lõid bossid käed ja otsustasid võrkpalluriklubi hädast välja aidata, surudes tolle Zeniidi mütsi alla. Tingimuseks see, et nimeks saab Zeniit.

Ametlikult pole leping veel vormistatud, kuid kinnitamata andmetel asi liigub, sest asjasthuvitatud on kõik osapooled. Välja arvatud ehk Euroopa tugevaim võrkpalliklubi Kaasani Zeniit, kust on juba Peterburi siirdumas Venemaa, Bulgaaria, Kuuba jm koondislasi. Järelikult soovib uus Zeniit Tatarstani klubile tanksaabastes varba peale astuda. Ilma naljata, Gazprom luusereid ei eduta.