FOTOD | Eesti võrkpallikoondise äss on Pariisis tehtud mees

Ardo Kreek on Pariisis kohaliku tipptiimi esindusnäoks. Foto: Pariisi Volley/Facebook

31-aastane Eesti võrkpallikoondise võtmemängija Ardo Kreek on alates 2012. aastast pallinud Prantsusmaa tipptiimi Pariisi Volley ridades. Eestlane on teinud seda edukalt ning niimoodi ei ole midagi imestada, et just eestlane on Pariisi suurklubi esindusnäoks.