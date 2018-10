Ekspert: Gheorghe Cretu on täielik võrkpallihull, temast võib saada maailmameistriks tulnud Poola koondise treener

Resovia kapten Marcin Możdżonek, kes hooajal 2015/2016 Cuprumis Cretu käe all pallis, on samuti väga optimistlik. „Cretu on soe tüüp, intelligentne inimene ja suurepärane treener. Polüglott, kes on on pühendanud oma elu täielikult võrkpallile. Lubinis tuli ta enne treeningut halli, pani ise võrgu üles ja jagas pallid välja,” kirjeldas Możdżonek, kes lükkas Poola meedias ümber jutud nagu oleks Cretu väga karmikäeline. „Ei midagi sellist! Ta on nõudlik, kuid omab mängijatega head kontakti. Võrreldes Raul Lozano ja Andrea Anastasiga on ta teist tüüpi. Sarnasem pigem Daniel Castellanile, ta on hea psühholoog ja isa neile, kes on tema hoole all. Ta suudab taltsutada keerulisi karaktereid ning panna nad tiimi heaks tööle.”

Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur kinnitas Delfile, et on Cretuga Resoviasse minekust rääkinud ja meie koondise plaanid sellest kuidagi ei muutu. „Ma ei näe mingit probleemi koondise ja klubiga. On ta ju varem Poola kõrgliigas olnud samaaegselt koondisega,” rahustas Pevkur.