Eesti võrkpallimeeskond alustab Challenger Cupi Portugali vastu

Eesti meeskonna peatreener Gheorghe Crețu usub, et kuigi Portugalist alles saadi jagu, pole vastaste kodusaalis midagi kergelt tulemas. "Portugal ja Kasahstan on tugevad tiimid, Portugal mängib kodupubliku ees ja usun, et nad on seal hoopis teistsugune meeskond kui Karlovy Varys. Nad võitlevad kindlasti meeletult ja tuleb raske mäng. Kasahstani kohta olen mõnda videot näinud, selles meeskonnas on ka venelasi tugevduseks võetud ja neid ei saa kindlasti alahinnata. See turniir on ju kõikide osalevate koondiste jaoks suur võimalus mängida kõige kõrgemal tasemel ning arvan, et kõik on näljased ja ihkavad võitu," kommenteeris juhendaja.

Kapten Kert Toobali sõnul saab esimese vastase Portugali puhul määravaks, kui palju suudavad eestlased vastaste staaride mängutuju rikkuda. "Kui Portugali niinimetatud staarmängijad on isuga asja kallal, siis on Portugal väga ebameeldiv meeskond. Kui nad aga jonnivad nagu Tšehhis, siis on teine asi. Kasahstani kohta palju ei tea, kunagi oleme nende vastu mänginud ja ka kaotanud, tegu on sellise nii-öelda Vene kooliga meeskonnaga. Varasemad mängud selle turniiril enam ei loe ja kõik algab otsast. Pidada tuleb neli mängu ja lihtne seal edu saavutada pole," rääkis Toobal.

Kasahhide üheks paremaks saavutuseks võib lugeda Aasia karikavõistluste kolmandat kohta. Aasia meistrivõistlustel on saadud kuus medalikomplekti, neist üks kuldne. Eesti kohtus Kasahstaniga viimati 2009. aastal, mil saadi 3:2 ja 3:0 võidud, aasta varem jäädi aga kasahhidele 1:3 alla.

Eesti koondise koosseis Challenger Cupil: Kert Toobal, Markkus Keel, Renee Teppan, Oliver Venno, Mart Naaber, Andri Aganits, Timo Tammemaa, Henri Treial, Karli Allik, Kristo Kollo, Robert Täht, Rauno Tamme, Rait Rikberg, Silver Maar.