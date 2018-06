Eesti EM-valiksarja vastase Läti ja Avo Keele võidukett katkes Euroopa liiga poolfinaalis

Kui Euroopa Kuldliigas krooniti eile Eesti meeskond võitjaks, siis aste madalamas Hõbeliigas on kõige olulisemad matšid ees.

Siiani oli Läti Euroopas ainus meeskond, mis polnud tänavu veel kaotusekibedust tundnud. Rahvuste Liigas, Kuldliigas ja Hõbeliigas pole ükski teine võistkond suutnud ainult võite tunnistada. Läti kogus Hõbeliiga alagrupis Austria, Makedoonia ja nõrgukese Kosovoga kohtudes kuus võitu.

Ent see võidukett katkes väga olulisel hetkel. Makedoonias Skopjes toimuva finaalturniiri poolfinaalis ei saadud kuidagi vastu Valgevenele. Avageim kaotati 18:25. Teises geimis kaotusseisus 3:7 teatas Keel mõtlemispausi ajal mängijatele, et enam pole vaja midagi tagasi hoida. „Davai, riskime! Kõik on lubatu!” ütles ta hoolealustele vene keeles. Geim kulges tõusude ja mõõnadega, 10:15 seisult jõuti veel 22:23-ni, kuid ei enamat. Geim Valgevenele 25:22 ja kolmas juba kindlalt 25:15.

Homses pronksimängus kohtub Läti kas Horvaatia või Makedooniaga. Muide, ka Eesti koondise tee algas kolm aastat tagasi täpselt samuti: alagrupp võideti Euroopa liigas täiseduga, finaalturniiril kõrbeti. Tundub, et Euroopa liigaga ühinenud lätlased maksavad samamoodi kooliraha, nagu meie toona.

Lõunanaabrite käekäiku on Eesti jaoks lisaks Avo Keele persoonile huvitav jälgida ka seetõttu, et EM-valiksarja alagrupis on just Läti eeldatavasti meie suurim ohustaja. Esimene omavaheline heitlus toimub 19. augustil Riias, teine jaanuaris Tallinnas. Alagruppi kuulub ka Iisrael.