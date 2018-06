Belgia täht: kui Eesti koondis nii mängib, kaotate ka Slovakkiale

Päev enne Euroopa Kuldliiga matši Belgiaga oli Kortrijkis kõik veel hästi. Ilm ilus, kaunid etteasted all ja tabeliseis uskumatult kena. Juba voor enne alagrupiturniiri võitu oli Eestil võimalik kindlustada endale esikoht eelmisel EM-il neljandaks tulnud Belgia ees ja hakata finaalturniiriks valmistuma. Peale selle oli taskus õlekõrs: hoolimata Belgiale kaotamisest viiks meid edasi viimase vooru 3 : 0 või 3 : 1 võit Slovakkia üle. „Imelik. Tavaliselt on meile kõik kätte tulnud ikka läbi hirmsa jama,” tunnistas diagonaalründaja Renee Teppan, et seis on harjumatult rahulik.