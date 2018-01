Ardo Kreegi klubi sattus uurimise alla: kuidas saab nimekate pallurite palgafond olla kokku 255 000 eurot?

Eesti võrkpallikoondislase Ardo Kreegi koduklubi Pariisi Volley on Prantsuse võimude uurimise all kahtlaste rahaasjade tõttu.

Kahtlustatakse, et üheksakordne Prantsuse meister ja Meistrite liiga võitja ei tasu korralikult makse, sest klubi väidab enda palgafondiks olevat vaid 255 000 eurot, mis teeks ühe mängija ja treeneri palgaks 1800 eurot.

Arvestades, et mitmed Pariisi mängijad on oma koondistes põhitegijad - nende seas muidugi ka Kreek, aga kuulsamatest ungarlane Roland Gegrye, hollandlane Wouter ter Maat, portugallane Nuno Pinheiro, prantslane Franck Lafitte ja ameeriklane Mitchell Stahl -, on nende konkurendid hakanud vihjama, et selline number näib naeruväärne.

Näiteks Nizza klubi Volley Ball, kellel peaks olema Prantsuse kõrgliigas kõige väiksem palgafond, on ametlikult vastavaks summaks teatanud 425 000 eurot. Pariisi Volley'st kõrgeima palgafondiga on ka mitmed esiliigaklubid, kirjutab portaal 100% volley-ball francais.

Väljaanne nõuab lausa, et Kreegi tööandja mängud tuleks Prantsusmaa meistrivõistlustel peatada, kuniks see finantsiline arusaamatus on lahendatud. Klubi rahaasju asus uurima riiklik juhtimiskontrolli direktoraat (DNACG) ehk organisatsioon, mille ülesanne on kontrollida Prantsusmaa professionaalsetes liigades mängivate spordiklubide finantsilist ja juriidilist juhtimist.