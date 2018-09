Ameeriklannast olümpiahõbedat süüdistatakse 3-aastase tüdruku väärkohtlemises ja tapmises

Willoughbyd kahtlustatakse 3-aastase Puerto Rico tüdruku tapmises, keda ta üritas väidetavalt adopteerida.

37-aastane võrkpallur oli varem väitnud, et tüdruk sai surma, kuna kukkus duširuumis ja lõi oma pea ära. Nüüd on aga ilmnenud uued asitõendid, sest lahkamise käigus avastati, et tüdrukul oli rida sisemisi vigastusi. Lahkamise läbi viinud dr. Irma Rivera Diezi sõnul viitavad vigastused lapse pikaajalisele väärkohtlemisele.

Willoughby advokaadi sõnul pärinevad need vigastused ajast, kui laps polnud veel võrkpalluri hoole all. Lisaks süüdistab advokaat, et Puerto Rico kiirabi ebaprofessionaalne tegutsemine võis põhjustada lapse surma.

Willoughby on varem korduvalt vägivaldse käitumisega silma paistnud. 2001. aastal sai ameeriklanna süüdistuse Hawaii ülikoolis kaasõpilase ründamise eest, 2006. aastal algatas ta ööklubi ees kakluse ja 2008. aastal tekitas ühele naisele tõsiseid kehavigastusi, kui lõi talle korduvalt näkku.

Ameeriklanna on sportlaskarjääri jooksul kokku puutunud ka dopingukaristusega - 2009. aastal antud positiivse proovi järel kandis ta kaheaastase võistluskeelu.

Kui Willoughby 4. oktoobril algaval kohtuprotsessil süüdi mõistetakse, võib teda oodata kuni 99 aasta pikkune vanglakaristus.