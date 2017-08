VÕRKPALLISTUUDIO POOLAST | Teppan mängu ja - no kurat - võibolla tõesti tuleb täna see 3:2 võit ära!

Delfi ja Eesti Päevalehe ajakirjanikud Märt Roosna ja Gunnar Leheste ning kauaaegne võrkpallivaatleja Mirko Känd analüüsisid Gdanskis võrkpallikoondise seniseid mänge ja tänaseid võiduvõimalusi Poola vastu.

Eesti koondis on EMi alustanud kahe 2:3 kaotusega. Esmalt jäädi alla põhjanaabritele soomlastele, laupäeval kaotati sama skooriga Serbiale. Kadunud ei ole veel midagi, kui täna suudame Poola alistada, pääseme alagrupist edasi. Juhtub Soome eelnevas mängus Serbiale kaotama, tõuseme grupis teiseks.

"Serbiaga mäng on Eesti koondise parim mäng, mida minu silmad on näinud. Võib öelda, et viimase kümne aasta parimaid mänge, arvestades nii rünnakut, kaitset kui ka kogu seda võitlust. Lihtsalt Serbia näol oli maailmaklass vastas," ütles Känd.

Kas Poola vastu tuleks algkoosseisu tuua Renee Teppan? "Me pole ütlejad, Cretu pidi öö ära magama ja otsustama, aga loomulikult tuleks alustada Teppaniga ja vaadata, mis siis on. Alati on võimalik ka Venno tagasi mängu panna," vastas Känd.

"Teppan võib väga hästi mängida, võib mitte väga hästi mängida, aga tuleks riskida ja proovida. Me lähme Poola vastu, meie võiduvõimalused - olgem realistid - on võibolla viis, võibolla kümme protsenti. Meil on võimalus, tuleb proovida, riskida, kaotada pole mitte midagi," lisas Roosna.

Lõpetuseks tegid mehed ka ennustused.

Känd: "Ma olen realistlik, ütlen, et võtame Poola käest esimese geimi küll ära, aga saame kahjuks 1:3 kaotuse."

Leheste: "Mina ütlen 3:2 ja lähme edasi."

Roosna: "Kas olla realist või optimist...? No kurat, järsku tuleb nüüd tõesti lõpuks ära. Viimane kord, kui Eesti ja Poola A-koondised kohtusid, oli aastal 2008 ja me võitsime selle mängu Avo Keele juhtimisel 3:2. Sealt algas Eesti võrkpalli tõus. Võibolla kordub see kõik - 3:2 Eestile!"