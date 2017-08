Võrkpalli EM-i TOP10: zurek, Ivo Linna, Teppani tõus ja uskumatud fännid

Esmaspäeva hilisõhtul Gdańskis 10 000 pealtvaataja ees peetud viimane alagrupimäng valitseva maailmameistri Poolaga lõppes Eesti koondisele 0 : 3 kaotusega. Sinilõvid ründasid isegi edukamalt (49% vs. 44%), kuid Poola tegi vahe sisse bloki ja serviga. Nad jälgisid algusest peale hoolikalt meie liidrit Robert Tähte ja temporündajaid. See võimaldas esile tõusta Oliver Venno asemel algkoosseisu lülitatud Renee Teppanil, kes tõi lõpuks üleväljamehena 17 punkti (rünnak 63%).

„Täna olen kurb, aga tulevikku vaadates ei näe põdemiseks põhjust,” tunnistas Teppan, et EM tervikuna ei vastanud ootustele. „Oleks tahtnud vähemalt ühe suure sel EM-il ära võtta. Siis oleks võinud veel päris palju juhtuda. Meil on hea punt, vajame lihtsalt seda, et saaks lõpuks ühe suure skalbi kätte.”

Eesti Päevaleht pani Poolast ja EM-ist meelde jäänud killukestest kokku subjektiivse pingerea.