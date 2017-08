Uljas Rikberg ei lase lippu alla: vaja Serbia ja Poola ära võita ja oleme alagrupis esimesed!

Rait Rikberg (esiplaanil) rõõmustamas. Foto: Rauno Volmar

Eesti võrkpallikoondis alustas EMi võitlusliku 2:3 kaotusega Soome vastu. Kuna ülejäänud alagrupikaaslased on Serbia ja Poola, võis see kaotus tähendada, et sedapuhku me alagrupist edasi ei saa.