Tiitlikaitsja alustas võrkpalli EM-i üllatuskaotusega

Võrkpalli EM-finaalturniiril Poolas sündis eile hilisõhtul suurüllatus, kui Katowices pidi kaotuse vastu võtma 2015. aasta Euroopa meister Prantsusmaa.

Prantslased jäid D-alagrupis 2:3 (-22, 23, -21, 23, -12) alla Belgiale. Vajab märkimist, et prantslastel ei teinud seljavigastuse tõttu kaasa meeskonna suurim täht, nurgaründaja Earvin N'Gapeth. Kas mees saab kahes järgmises alagrupimängus koondist aidata, pole teada.

"Hetkel on medal meist väga kaugel, aga see oli kõigest esimene mäng," ütles Prantsuse koondise loots Laurent Tillie. "Mängisime väga hea meeskonna vastu, kes valmistas meile palju probleeme. Kaotasime oma rütmi, nemad aga mängisid entusiasmiga ning blokis palju järjekindlamalt. Meie olukord on nüüd komplitseeritud ning me peame pühapäeval võitma, kui tahame medalist mõelda."

D-alagrupi varasemas kohtumises alistas Türgi 3:1 (19, 22, -21, 22) Hollandi.

Kaotusekibeduse pidi alla neelama ka kahe aasta tagune pronksmedalist Itaalia, kes jäi samuti viiegeimilises lahingus alla Saksamaale 2:3 (-22, 21, 19, -19, -8). Szczecinis toimuval B-alagrupi teises mängus oli Tšehhi 3:1 (19, -28, 16, 17) parem Slovakkiast.

Täna jätkuvad mängud A ja C-alagrupis, kui vastamisi lähevad Eesti - Serbia (kell 18.30), Poola - Soome (21.30), Venemaa - Sloveenia ja Bulgaaria - Hispaania.