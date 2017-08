TÄNA | Suur võrkpallilahing Poolaga - võit viib Krakovisse, kaotus koju tagasi

Eesti võrkpallikoondis kohtub Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril kell 21.30 viimases alagrupimängus võõrustajamaa Poolaga. Igasugune võit tähendaks edasipääsu play-off ringi 12 parema sekka, kaotus turniiri lõppemist.

„Mäng Serbiaga näitas, et kõik on võimalik. Seni, kuni ise usume, seni, kuni saalitäis siniseid on meiega, seni pole küsimust ka, kas me jaksame,” sõnas pärast teist järjestikust 2:3 kaotust koondise kapten Kert Toobal. Esimese mängu kaotasime sääraselt Soomele, teise tugevale Serbiale.

„Poola on võistkond, kuhu kuuluvad väga nimekad pallurid, kellest osa võitsid kolm aastat tagasi MM-tiitli. Kui tahame turniirile jääda ja alagrupist edasi pääseda, peame mängima nagu iga pallivahetus oleks meie elu viimane. Poola on sada korda selliseid mänge mänginud, meie saame nii kõvade vastastega mängida vaid EM-finaalturniiril. Õnneks tänavu MM-valiksarjas ka Venemaaga, kellega pidasime enne turniiri lisaks ka ühe sõprusmängu,” sõnas Eesti peatreener Gheorghe Creţu.

Küll on meil olemas Poola meeskonnast väga hea ülevaade, sest Creţu treenis viimased kolm hooaega sealses kõrgliigas mängivat Lubini Cuprumi klubi ning koduses meistrisarjas pole selle aja jooksul mänginud vaid vastaste kaptenist nurgaründaja Michał Kubiak. Lisaks olid Lubinis tööl ka rahvusmeeskonna statistik Alar Rikberg ja koondise füüsilise ettevalmistuse treener Mirko Fasini ning palle lõi maha nurgaründaja Robert Täht. Vastaste elu teeb lihtsamaks, et meie peatreeneri käe all mängisid nii diaagonaalründaja Łukasz Kaczmarek kui sidemängija Grzegorz Łomacz.

Poola võrkpallikoondis Olümpiavõitja 1976

Maailmameister 1974 ja 2014

Euroopa meister 2009

EM-ilt veel 6 hõbedat, 2 pronksi

Maailmaliiga võitja 2012

Delfi ajakirjanikud Gunnar Leheste ja Märt Roosna on Gdanskis kohapeal ning toovad matši ja sellele eelnevad muud päevasündmused (sh. fännide valmistumine ja Soome - Serbia mäng kell 18.30) lugejateni otseblogi vahendusel.