Tähe lai rünnakuarsenal ja ilus löök, mida Creţu sugugi ei salli

24-aastasest nurgaründajast sai 146 punktiga kogu lõppenud MM-valiksarja resultatiivseim mängija. Keskmiselt tõi ta kohtumises 16 silma. Kui panna siia kõrvale teinegi oluline statistikanäitaja – rünnakuresultatiivsus 56% –, on üheselt selge, et Võrust pärit pallivõlur on teiselt poolt võrku vaadates tõeline nuhtlus. Näis, kas Soome koondisel õnnestub tänases EM-finaalturniiri avamängus ja serblastel-poolakatel veidi hiljem tal tuju ära rikkuda.

Aga miks Täht ikkagi on rünnakul nii ohtlik?