Renee Teppan: kuradima kahju fännidest, tahaks neile vähemalt ühe võidu kinkida

Serbia vastu väga ladusalt vahetusest sisse tulnud Renee Teppan loodab esmaspäeval Poola tähed jonnima panna.

Renee, väga hea mäng sinu poolt, aga kas ikkagi peame ootama kolmandat mängu, et viimaks Serbiat 3:2 võita?

Selles mõttes oli selge, et Soome mängus jäi diagonaali positsioonil vajaka. Ei olnud mul ega Oliveril (Vennol) hea päev. Keegi pidi esile tõusma. Täna mul õnnestus, läksin julgelt peale, sain hästi minema ja enesekindel tegutsemine kestis lõpuni. Mul on jälle kuradima kahju nendest fännidest, neid on nii palju siin, ma tahaks neile vähemalt ühe võidu kinkida. Et iseenesest on olukord hea, see punkt on kindlasti kulla hinnaga. Jälle tõestasime iseendale, et kõigiga on võimalik mängida, aga sisimas tahaks rohkem.

Mis see rohi Poola vastu esmaspäeval olla saab?

Rohi on selline, et me oleme väikese riigi esindajad, ükskõik millise edu korral ei lähe meil nina püsti, me oleme kahe jalaga maa peal vastupidiselt poolakatele, kes mängivad kodus ja mõnigi on seal staarmängija. Ma kujutan ette, et neil tuleb seda jonnimist kõvasti ülehomme, kuna me lähme läbi seina kompromissitult võitlema. Ega siin muud midagi teha ole.