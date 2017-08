Poola staarmängija: võidud Eesti ja Soome üle andsid eneseusku

Eesti võrkpallikoondise alistanud Poola meeskonna nurgaründaja Bartosz Kurek usub, et pärast avavooru mannetut kaotust Serbialt on taas leitud oma õige mäng.

„Me oleme rahul. Need kaks 3:0 võitu siin Gdanskis nihutasid meie piire ja andsid palju eneseusku. Et me oleme võimelised tegema suuri asju võrkpallis. Ma ei võrdleks neid viimaseid kahte matši Soome ja Eestiga. Mina isiklikult ei mänginud hästi. Me lähme siit edasi Krakowisse (seal kohtutakse play-off’is Sloveeniaga – toim), kus ootab meid uus lahing. See ei saa olema meie turniiri viimane mäng. Publik on meil siin igal pool suurepärane, me oleme sellega juba harjunud, nad elavad meile kaasa, aga suurim töö tuleb meil ikkagi väljakul ära teha.“

Ka sidemängija Grzegorz Lomacz oli täis optimismi. Üks Eesti ajakirjanik, kes oli turniiri eel panustanud Poola kuldmedalile, uuris murelikult, kas tegu oli ikka mõistliku panusega. „See oli perfektne panus,“ kostis Lomacz muheldes.