OTSEBLOGI POOLAST | Võrkpalli EM algab mänguga elu ja surma peale, Eesti ja Soome fännid vennastuvad Gdanskis

Eesti võrkpallikoondis alustab täna kell 18.30 EM-finaalturniiri kohtumisega Soome vastu. Delfi ja Eesti Päevaleht on Poolas Gdanskis kohal ja toob kõik sündmused operatiivselt lugejateni.

Nii Eesti kui ka Soome jaoks eluliselt oluline tänane kohtumine võita. A-alagruppi kuuluvad peale meie veel turniiri soosikute hulka kuuluvad serblased ja poolakad, seega tänane kaotaja suure tõenäosusega play-off'i ei pääse. Edasi saavad kolm paremat, kusjuures grupi võitja pääseb otse veerandfinaali.

Sinilõvide fänne on EMile oodata ligemale 1500. Paar tundi enne kohtumise algust toimub rongkäik Eesti fännide staabist ERGO Arenale. Soomlasi peaks tulema saali umbes 4000.

Ajalooliselt on soomlased olnud Eestist üle. Taasiseseisvumise järel on nad 31 matšist võitnud 25, viimati maitsesid kaotusekibedust aastal 2005 Rakveres. Samas on Eesti koondis läinud viimastel aastatel mänguliselt kõvasti edasi ja võiduvõimalused peaksid olema 50-50.

Jälgi Gdanskis toimuvat spordipidu Delfi otseblogi vahendusel!