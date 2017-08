OTSEBLOGI POOLAST | EM algab mänguga elu ja surma peale. Kas Avo Keel on lootusetu optimist või ongi Eesti Soome vastu soosik?

Nii Eesti kui ka Soome jaoks eluliselt oluline tänane kohtumine võita. A-alagruppi kuuluvad peale meie veel turniiri soosikute hulka kuuluvad serblased ja poolakad, seega tänane kaotaja suure tõenäosusega play-off'i ei pääse. Edasi saavad kolm paremat, kusjuures grupi võitja pääseb otse veerandfinaali.

Sinilõvide fänne on EMile oodata ligemale 1500. Paar tundi enne kohtumise algust toimub rongkäik Eesti fännide staabist ERGO Arenale. Soomlasi peaks tulema saali umbes 4000.

Ajalooliselt on soomlased olnud Eestist üle. Taasiseseisvumise järel on nad 31 matšist võitnud 25, viimati maitsesid kaotusekibedust aastal 2005 Rakveres. Samas on Eesti koondis läinud viimastel aastatel mänguliselt kõvasti edasi ja võiduvõimalused peaksid olema 50-50.

Jälgi Gdanskis toimuvat spordipidu Delfi otseblogi vahendusel!

Merike Teppan-Kolk postitas Facebooki ka fännide loodud vahva hümni. Lauldakse "Postipoisi" viisil, sõnad sellised:

Võrgufännid on kõik Poolamaal nüüd koos,

meie Eesti koondis jälle täies hoos,

ründavad kõik võimsa hooga,

olgu vastas kas või Poola,

Soome, Serbia või hoopis Venemaa.

Ref: uhke eestlane taas hea on olla,

Sinilõvi, VÕITLE, VÕITLE Eesti eest!

Saalist kõlavad fännide hüüded:

„Meil on väga vaja üht võitu veel!“

Pealik Cretul parim plaan on valmis nüüd,

seda toetab võimas fännikoori hüüd,

servi kasti, võta vastu, ära joone peale astu,

rünnak punkti toob ja emotsioon on suur.

Ref: uhke eestlane taas hea on olla,

Sinilõvi, VÕITLE, VÕITLE Eesti eest!

Saalist kõlavad fännide hüüded:

„Meil on väga vaja üht võitu veel!“

On veel… On veel…

VÕRKPALLI EM: EESTI - SOOME

Märt Roosna, Gdansk: Fännina on kohal ka Eesti võrkpallikoondise peatreener Avo Keel, kellest pakatas optimismi. Ta usub, et Eesti on isegi kerge soosik, nii 55-45. "Ma ei tea, kas see tekitab kelleski suuri lootusi, aga selline on minu arvamus," kostis Keel. Ta tõi enda ajastuga võrreldes välja ühe suure erinevuse: "Minu käsutuses sellist meest nagu Robert Täht ei olnud."

Märt Roosna, Gdansk: Nii-nii! Fännialal käib võimas möll! Tuhatkond eestlast teeb hääleproovi ja asuvad Ergo Arena poole teele. Samal ajal on hallis veel vaikne.

Märt Roosna, Gdansk: Eesti fännid on loonud ka nii laheda EMi hümni, et peame teiega neid sõnu jagama. Facebooki postitas need Merike Teppan-Kolk, ei tea, võibolla on autoreid rohkem. Lauldakse "Postipoisi viisil".

Gunnar Leheste, Gdansk: Eesti fännialal Sopotis on juba soliidselt rahvast. Süüakse kohalikku kala, rüübatakse õlut, tehakse näomaalinguid. Kõige selle taustaks mängib DJ Kiljak nostalgilisi Eesti meloodiaid 80-ndatest ja 90-ndatest. Sõltumata õhtuse mängu tulemusest tuleb siin täna kindlasti üks korralik pidu. https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=201332

Gunnar Leheste, Gdansk: Soomlasi, keda peaks linnas kokku olema üle 4000, on siiski vanalinnas veel üsna hõredalt. Einestatakse ja mekitakse kohalikku õlut üksikutes seltskondades, mingit koopereerumist ei toimu. Tundub, et neil pole isegi ühtset kogunemispaika. Näis, mis mõne tunni pärast Eesti fänniala ümbruses toimuma hakkab. Ehk voorivad nemadki sinna kohale. https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=201326

Märt Roosna, Gdansk: Fännid on igatahes võitluseks valmis :)

Märt Roosna, Gdansk: Ahoi, tore võrkpallipere! Siin Poola, siin Gdansk! Kätte on jõudmas selle suve tõehetk. Tänane mäng määrab suuresti ära selle, kas suve põhivõistlus on õnnestunud või mitte.