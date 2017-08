Mis võib meid maailmameistri vastu aidata? Teppani fenomen, tulised fännid ja Poola sisetülid

Kõlab raskelt. Ongi raske, jube raske, aga mitte võimatu. Kui mitte midagi muud, siis vähemalt seda on Sinilõvid Poolas tõestada suutnud. Võitluslikud ja valusad 2 : 3 kaotused Soomele ja Serbiale on näidanud kõikidele uskmatutele Toomastele ja muidu kommentaariumis torisejatele, et Eesti koondis võib võrdselt mängida igaühega.

„Oleme lähedal, aga midagi jääb puudu. Tahaks astuda suurte sammudega, aga teised liiguvad ka edasi. See võtab aega. Täna oli hea näide: kui suured meid natuke alahindavad, tekib võimalus,” võttis 38-aastane kapten Kert Toobal kokku laupäevase lahingu Serbiaga. „Neil tulid uued mehed väljakule ja muutsid rütmi. Lõpuni äramurdmine tahab hulle õnnestumisi, kindlasti ka omajagu riski. Loodan, et jõuan selle aja ära oodata, kus hakkame mänge suurte vastu enda kasuks pöörama.”