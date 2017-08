Miks Robert Täht ei säranud tavapäraselt?

Võrkpallisõber on harjunud, et Eesti võrkpallikoondise nurgaründaja Robert Täht põrutab igas mängus 15-25 punkti. Poola vastu jäi ta arvele 7. Miks?

Eriti keeruline oli rahvuskoondise liidri mängu algus, käe sai ta valgeks alles teise geimi alguses. Peatreener Gheorghe Cretu sõnul valmistub iga vastane Eestiga mängides Tähe neutraliseerimiseks. Poola puhul paistis see eriti silma, juba esimesest rünnakust saati valvati teda blokis kahe mehega, nõnda avanes rohkem ruumi Renee Teppanile ja sidemängija Kert Toobal ei jätnud seda kasutamata.

Poola bloki kvaliteedis kahelda pole mõtet. Täht sai mängus kokku 16 tõstet, millest lõi punktiks 7 (44%), ta ei teinud ainsatki viga ja kahel korral võeti blokiga maha. Korra oli sulustajaks Tähest koguni 25 sentimeetrit pikem Bartłomiej Lemanski, kel kasvu 2.17…

Täht sai ka kõige suurema koormuse servi vastuvõtul (24 servi) ja näitas meie parimat vastuvõtu protsenti – 63. Ta serv seekord eriti ei töötanud (11st 4 viga, 0 ässa, lõpuks hakkas kergemat servi lööma), samas näitas Täht suurepärast platsimängu. Kokkuvõttes nurgaründaja kohta korralikud statistikanumbrid. Lihtsalt me oleme harjunud Tähe puhul nägema veel paremaid numbreid. Ühesõnaga, ei saa öelda, et Täht oleks läbi põlenud, lihtsalt Poola taktikaline plaan töötas ja ta hoiti kontrolli all.

Robert Tähe enda kokkuvõte mängust:

„Ma enne ütlesin kuskil esimese emotsiooni pealt halvasti (ilmselt mõnes mängujärgses teleintervjuus – toim), et mängisime täna kehvasti. Tegelikult ei mänginud kehvasti, ma usun, et me oleksime olnud võimelised täna Poolat võitma, sest kvaliteeti oli meil piisavalt. Lihtsalt jällegi teatud nüansid, milles olime täna natukene kehvemad kui poolakad. Oli ette teada, et nad vaatavad mind natukene rohkem ja keskele hüpati ka kogu aeg täiega. Kert jagas väga ilusti teiste meeste peale laiali selle mängu, sellepärast me mängus sees olimegi. Teppan hoidis meid ilusti vee peal punktidega ja ülejäänud mehed püüdsid hoida stabiilset joont ja kvaliteeti. Kõige veenvamad on olnud mu jaoks sel turniiril venelased, teised otsivad oma mängu niivõrd-kuivõrd. Venelased on olnud veenvad, aga kui siin läheb oluliseks, siis see võrkpall on ühes mängus kinni – kuidas keegi alguses minema saab. Oleks täna natukene teistmoodi olnud, oleks võinud ise siit 3:0 võiduga koju minna.“