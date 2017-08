Miks läks tuliseks kiskunud mängus Cretu ja Serbia tähe vahel ütlemiseks?

Eesti võrkpallikoondis juhtis EMil Serbia vastu 2:1, kuid kaotas ikkagi 2:3. Taga olles muutusid serblased närviliseks: toimus sõnelemisi ja temporündaja Sreco Lisinac teenis ka kollase kaardi.

Kõige rohkem läks endast välja aga keevaline nurgamees Uroš Kovacevic. Juba esimese geimi lõpus oli mees pahur ja pidas teisele poole näppu viibutades võrku pika tiraadi. Tundus, et jutu adressaat oli meie peatreener Gheorghe Cretu.

Cretu tõdes, et läks tuliseks. Samas olla see sellises mängus tavapärane ja kohtumise lõpus keegi kellegi peale viha ei pea. Ta andis mõista, et selline üksteise vaimne töötlemine on üsna tavapärane.

Nähtavasti ei mahtunud Serbia staarile ka hinge Eesti pallurite juubeldamised õnnestunud punktide järel. Lisaks häiris serblasi muidugi Eesti publik – 1500 eestlast tegid kohtumisest Sinilõvide jaoks kodumängu. Vastased said lõikavat vilet, kerge neil seal polnud.

„Eks seal hüppamist oli,“ ei salanud libero Rikberg. „No ega serblased end täna siin hästi ei tundnud. Nad panid ju äsja maailmameistrile ära 3:0 ja nüüd jäid mingi pisikese Eesti vastu taha. Ju nad selle pärast läksid närviliseks, kindlasti oli ka peatreener Nikola Grbicil neile ühtteist öelda.“

Kovacevic läks vahepeal endast nii välja, et tegi ridamisi vigu. Samas suutis ta hiljem platsile tagasi tulla, pea külma hoida ja lõpuks oli tema kontos Serbia resultatiivseimana 17 punkti.