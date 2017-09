Kellega kohtub Eesti võrkpallikoondis talvel algavas EM-valiksarjas?

Lõpliku vastuse sellele küsimusele saab 16. oktoobril, aga spekuleerida võib võimaliku grupi koosseisu üle juba praegu.

Teatavasti võrkpalli EM-finaalturniiri osalejate hulk laieneb 24-ni. Poolas lõppenud tšempionaadi põhjal said lisaks korraldajatele (Belgia, Holland, Prantsusmaa, Sloveenia) koha kaheksa riiki, esimesena jäid joone alla soomlased ja eestlased, kes pidavat uueks valiksarjaks saama parimad asetused.

Algavas EM-valiksarjas mängitakse neljaliikmelistes gruppides. Kõik mängivad kõigiga läbi, üks mäng kodus, teine võõrsil. Kaks mängu peetakse jaanuaris, kaks augustis ja kaks jaanuaris 2019.

Kokku mängitakse valiksarjas välja 12 EM-piletit. Grupid moodustatakse mitte loosi teel, vaid värske Euroopa edetabeli põhjal. Ainuke tundmatu on praegu selles võrrandis osalejate hulk. Sellest sõltub alagruppide arv ja edasipääsu süsteem. Kui gruppe on kuus, saavad edasi kõikide gruppide kaks paremat. Kui näiteks seitse, siis seitse võitjat ja viis teise koha omanikku (võitude ja punktide alusel, teise koha omanikud praeguse info kohaselt omavahel vastamisi ei lähe). Kui kaheksa, siis kaheksa võitjat ja neli teise koha tiimi.

Värskes edetabelis on juhiks kerkinud Euroopa meister Venemaa, varem 14. real olnud Eesti jagab nüüd Slovakkiaga 13. kohta. VAATA EDETABELIT

Eeldusel, et osalejaid on kuue grupi jagu ja keegi arvestatavatest riikidest ei loobu, oleksid meie alagrupikaaslased Horvaatia, Taani ja Šveits. Eelmise valiksarja teises ringis (Eesti alustaski EM-pileti püüdmist teisest ringist) jäid kõik kolm oma grupis võiduta.

Eeldusel, et osalejaid on seitsme grupi jagu ja keegi arvestatavatest riikidest ei loobu, oleksid meie alagrupikaaslased Läti, Iisrael ja Küpros. Lõunanaabrid jõudsid eelmises tsüklis teatavasti play-off’i, kus meile alla vandusid. Seitse gruppi ongi üsna tõenäoline variant.

Kui tõesti ka kõik väiksemad võrkpalliriigid soovivad EM-valiksarjas osaleda ja gruppe tekiks kaheksa (ja keegi ei loobu), oleksid meie vastased Rumeenia, Austria ja Island. Rumeeniaga olime eelmises sarjas hädas ja Austria on teinud edusamme, kuid Eesti oleks nende vastu soosik.

Äärmiselt vähetõenäolise üheksa grupi puhul oleksid vastasteks vana tuttav Makedoonia, Ungari ja Andorra.

Nagu öeldud: tegu on spekulatsiooniga ja lõplik tõde selgub oktoobris. Kui pingereast vahepealt mõni riik loobuks, muudaks see koheselt kõigi gruppide koosseise. Igal juhul on selge, et Eestil on kõrge asetus ja väldime valiksarjas Soomet, Slovakkiat, Portugali, Hispaaniat ja Ukrainat.