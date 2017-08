Gheorghe Cretu kiitis fänne ja avaldas edu valemi

Eesti võrkpallikoondise peatreener Gheorghe Cretu andis rahvusvahelise võrkpalliliidu koduleheküljele intervjuu, kus rõhutas muu hulgas, et eestlaste välismaale mängima siirdumine on rahvusmeeskonna arengule kõvasti kaasa aidanud.

CEVi lehekülg kirjutab, et 2016. aastal Euroopa liiga ja tänavu Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi võitnud Eesti võrkpallimeeskond areneb järjepidevalt ja jõudsalt. Koondise tugevusest annab aimu ka fakt, et EMile Gdańskisse reisis Eesti meeskonnale kaasa elama tuhandeid fänne.

"Oleme õnnelikud, et fännid järgnevad meile kõikjale. See on Eestis tore perekonnasport ja on tunda, kuidas mängijatele kaasa elatakse. Nad on koondise üle uhked ja selle väga omaks võtnud," kiitis Cretu poolehoidjaid.

Peatreener märgib, et esimene tähtis samm koondise arengus oli julgustada mängijaid liituma Euroopa tugevate liigade klubidega. "Saabudes märkasin kohe mängijate head taset. Nüüd liituvad uued noored mängumehed koondisega ning elavad tasapisi sisse. Julgustan neid välismaale mängima minema. Kui 2014. aastal Eestisse saabusin, mängis välismaal vaid neli meest, hetkel on 14-st EM-koondise liikmest 12 välismaal. Kõik liigub õiges suunas," sõnas Cretu.

Kuigi Eesti kaotas EMi avamängus Soomele (2:3), pole Cretu edasipääsu lootusi maha matnud. "Meie eesmärk oli jõuda edasi Krakowisse järgmisse ringi ja midagi pole muutunud. Minu poisid teavad, et nad suudavad seda. See pole esimene kord, kui nad Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril mängivad. See kogemus annab neile enesekindlust ja jõudu juurde," sõnas Cretu optimistlikult.

Eesti aja järgi täna kell 18.30 läheb Eesti teises voorus vastamisi Serbiaga.