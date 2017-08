FOTOD | Eesti võrkpallikoondis näitas EMi avamängus suurt südant, soomlased paraku veel suuremat

Kui Soome liider Olli-Pekka Ojansivu teise geimi lõpetuseks palli maha lõi, ei vaadanud ta kohtuniku poolegi, vaid marssis enesekindlalt riietusruumi. Ta arvas, et mäng on tehtud. Päris nii see siiski ei olnud…

Venno oli kahvatu, Teppan tõi pöörde

Eesti alustas tavapärases koosseisus: Kert Toobal, Oliver Venno, Robert Täht, Andrus Raadik, Ardo Kreek, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg. Avageim kaotati Ergo Arenale kogunenud pea 1500 eestlase meelehärmiks 21:25. Ohtlikku planeerivat servi löönud ja suurepärast kaitsemängu demonstreerinud soomlased eksisid oluliselt vähem. Näiteks tegid nemad ühe servivea, meie kuus. Teist geimi juhtisid Sinilõvid 9:3 ja 16:13, kuid lubasid siis vastastel mööda spurtida. Sinna perioodi mahtus palju erinevaid vigu. Geim Soomele 25:22. Kuidagi ei saadud kinni nende diagonaalründajat Olli-Pekka Ojansivut, kes mängis Oliver Venno selgelt üle.

Kolmandat geimi alustas Soome juba väga enesekindlalt. Ehkki Eesti kapten Kert Toobal üritas teise geimi lõpus mehi platsil kokku võtta ja neid rahustada, siis oli purustustöö psühholoogia kallal tehtud. Nemad uskusid, meie esiti enam mitte eriti. Kaotusseisu jäädes katkes lõpuks peatreener Gheorghe Cretu kannatus ja ta saatis Venno asemel platsile Renee Teppani. Too tõigi veidi uut hingamist ja erksust. Visalt võidelnud Sinilõvid tulid välja kaotusseisust 22:23 ja võitsid närvilise geimi tulemusega 27:25. Soomel oli kasutada ka matšpall, kuid Teppan tegutses sel hetkel rünnakul külmavereliselt.

Neljas geim. Nüüd võis juba näha, et Ojansivu hakkas väsima. Enesekindlus oli üle kandunud Eesti poolele. Täht blokeeris üksinda Ojansivu rünnaku seisuks 14:10. Usk ja enesekindlus oli nüüd meiega, ometi hakati geimi lõpus soperdama ja lasti 19:12 eduseisust Soome ohtlikult lähedale (21:22). Geim siiski meile 25:23.

Viies geim, loterii. Või siiski mitte. Ojansivu ärkas justkui surnust ellu ja tagus taas head servi ja ründas teravalt. Soome oli otsustavas vaatuses veenvalt parem 15:9.

Eesti jaoks on tänane kaotus väga halb, sest järgmised oponendid peaksid olema veel tugevamad. Laupäeval kohtutakse Serbiaga ja esmaspäeval Poolaga. Raske on sealt võite oodata. Aga võimalus säilib. Alagrupis pääseb edasi kolm paremat. Täna õhtul lähevad Poola ja Serbia omavahel vastamisi.

Uudis täieneb!

ENNE MÄNGU

Nii Eesti kui ka Soome jaoks eluliselt oluline tänane kohtumine võita. A-alagruppi kuuluvad peale meie veel turniiri soosikute hulka kuuluvad serblased ja poolakad, seega tänane kaotaja suure tõenäosusega play-off'i ei pääse. Edasi saavad kolm paremat, kusjuures grupi võitja pääseb otse veerandfinaali.

Sinilõvide fänne on EMile oodata ligemale 1500. Paar tundi enne kohtumise algust toimub rongkäik Eesti fännide staabist ERGO Arenale. Soomlasi peaks tulema saali umbes 4000.

Ajalooliselt on soomlased olnud Eestist üle. Taasiseseisvumise järel on nad 31 matšist võitnud 25, viimati maitsesid kaotusekibedust aastal 2005 Rakveres. Samas on Eesti koondis läinud viimastel aastatel mänguliselt kõvasti edasi ja võiduvõimalused peaksid olema 50-50.

Fännina on kohal ka Eesti võrkpallikoondise endine peatreener Avo Keel, kellest pakatas optimismi. Ta usub, et Eesti on isegi kerge soosik, nii 55-45. "Ma ei tea, kas see tekitab kelleski suuri lootusi, aga selline on minu arvamus," kostis Keel. Ta tõi enda ajastuga võrreldes välja ühe suure erinevuse: "Minu käsutuses sellist meest nagu Robert Täht ei olnud."

Jälgi Gdanskis toimuvat spordipidu Delfi otseblogi vahendusel!

VÕRKPALLI EM: EESTI - SOOME

Gunnar Leheste, Gdansk: 9:15 Kaurto lõpetab matši.

Gunnar Leheste, Gdansk: 9:14 Kreek hanitab.

Gunnar Leheste, Gdansk: 8:14 Vahetusest sekkunud Andres Toobal servib auti. Soomel matšpall.

Gunnar Leheste, Gdansk: 8:13 Seppänen servib võrku. Imet oleks vaja.

Gunnar Leheste, Gdansk: 7:13 Eepiline punkt. Aga pall kukub meie poiste blokist auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 7:12 Eestlased on võrgus. Soome on võidule lähedal.

Gunnar Leheste, Gdansk: 7:11 Seppäneni serviäss. Nüüd läheb käest ära...

Gunnar Leheste, Gdansk: 7:10 Siltala viib soomlased +3 peale.

Gunnar Leheste, Gdansk: 7:9 Aganits hoiab meie lootused elus.

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:9 Raadiku pall põrkab blokist meie väljakule.

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:8 Täht lööb palli punktiks.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:8 Eesti blokist pall selja taha auti. Ojansivu löök.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:7 See oli sees ja soodne seis Soomele.

Gunnar Leheste, Gdansk: Cretu vaidlustab Ojansivu rünnaku.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:6 Kaurto viib Soome ette.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:5 "Roooobert Täht" hõikab hallikommentaator. Ja tablool on viigiseis.

Gunnar Leheste, Gdansk: 4:5 Täht lööb blokki, kust pall kukub meie poole auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 3:5 Kreek lööb servi auti. Iga punkt on praegu kullahinnaga...

Gunnar Leheste, Gdansk: 3:4 Kreegilt ilus punkt!

Gunnar Leheste, Gdansk: 2:4 Ojansivu serviäss paneb Soome fännid rõkkama.

Gunnar Leheste, Gdansk: 2:3 Ojansivu ründab blokki, kust pall kukub auti.

Märt Roosna, Gdansk: Soome eksis neljandas geimis servil üheksa ja kolmandas kuus korda.

Gunnar Leheste, Gdansk: 1:1 Teppan servib ka kohe võrku.

Gunnar Leheste, Gdansk: 1:0 Viies geim algab tuliselt ja kes muu kui sellesse mängu muutuse toonud Teppan avab skoori!

Gunnar Leheste, Gdansk: Vägev! Lihtsalt vägev!

Gunnar Leheste, Gdansk: Meenuvad Kert Toobali sõnad, kes ütles mõned päevad tagasi, et pole sellist kaotusseisu, millest Eesti ei võiks välja tulla. Tõepoolest nii on!

Gunnar Leheste, Gdansk: 25:22 Täht hanitab ja Eesti viigistab geimid 2:2!

Gunnar Leheste, Gdansk: 24:22 Ojansivu rünnakuga jääme hätta.

Gunnar Leheste, Gdansk: 24:21 Täht viib Eesti geimpallini!

Gunnar Leheste, Gdansk: 23:21 Aganits lööb palli maha!

Gunnar Leheste, Gdansk: 22:21 Täht ründab blokki, mis on kaljukindel.

Gunnar Leheste, Gdansk: 22:20 Siltala toob Soome kahe punkti kaugusele.

Gunnar Leheste, Gdansk: 22:19 Ojansivu servib auti!

Gunnar Leheste, Gdansk: 21:19 Teppanilt täiesti ebaõnnestunud üritus. Mees on väga löödud. Eesti võtab aja maha.

Gunnar Leheste, Gdansk: 21:18 Kreegi näpud on võrgus.

Gunnar Leheste, Gdansk: 21:17 Soome serv auti!

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:17 Teppani rünnak auti. Soomlastel on käsil paha spurt.

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:16 Soome on pääsenud seitsme pealt nelja punkti kaugusele.

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:15 Raadik lööb blokki, punkt Soomele.

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:14 Teppan servib auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:13 Helenius servib võrku.

Gunnar Leheste, Gdansk: 19:13 Raadiku blokist pall auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 19:12 Soome serviviga. Endiselt juhime seitsmega.

Gunnar Leheste, Gdansk: 18:12 Siltala palli ei saa Kreek kätte.

Gunnar Leheste, Gdansk: 17:11 Soomlaste serviviga.

Gunnar Leheste, Gdansk: 18:11 Juhime seitsmega! Raadiku rünnak, Soomest pall auti. Soomlased peavad vähe nõu.

Gunnar Leheste, Gdansk: 16:11 Tervaportti lööb palli maha.

Gunnar Leheste, Gdansk: 16:10 Punktid lähevad järjest nauditavamaks. Teppan lõpetab ühe ilusa "maasika"!

Gunnar Leheste, Gdansk: 15:10 Päeva üks pikimaid pallivahetusi lõpeb Tähe super rünnakuga!

Gunnar Leheste, Gdansk: 13:10 Ojansivu lööb auti ja vabandab tiimikaaslaste ees.

Gunnar Leheste, Gdansk: 14:10 Robert Tähe sooloblokk! See sunnib Soomet aja maha võtma.

Gunnar Leheste, Gdansk: 12:10 Ja siis tuleb Ojansivu ja eestlased on hetkega võimetud...

Märt Roosna, Gdansk: Ei taha ära sõnuda, aga rollid on nagu muutumas. Soomlased on eksinud oluliselt rohkem ja tunduvad väsinud. Meil oleks nagu tahtmist ja usku nüüd juba rohkem.

Gunnar Leheste, Gdansk: 12:9 Kaurto vähendab Soome kaotusseisu.

Gunnar Leheste, Gdansk: 11:8 Raadiku serv auti. Mehe nägu näitab, et oli valus.

Gunnar Leheste, Gdansk: 11:7 Kreek lööb blokki, sealt pall auti. Endiselt kontrollime.

Gunnar Leheste, Gdansk: 10:7 Teppan servib auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 10:6 Kreek surub palli maha!

Gunnar Leheste, Gdansk: 9:6 Siltala hanitab meie bloki ette.

Gunnar Leheste, Gdansk: 9:5 Teppan toob punkti meile!

Gunnar Leheste, Gdansk: 8:5 Seppänen toob punkti Soomele.

Gunnar Leheste, Gdansk: 8:4 Andrus Raadik toob tabloole +4. Väike tehniline puhkus.

Gunnar Leheste, Gdansk: 7:4 Renee Teppan taastab meie kolmepunktise edu.

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:4 Seppäneni rünnak.

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:3 Siltala servib võrku!

Märt Roosna, Gdansk: Teppani tulek on toonud uut hingamist. Isegi mitte niivõrd punktide osas, aga lihtsalt olekuga. Samas tundub, et Soome kahur Ojansivu on väsimas. Loodame! Platsile tuleb Siltala, kes vahetas välja Krastinsi.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:2 Robert Täht viib Eesti kolmega ette.

Gunnar Leheste, Gdansk: Karma tuleb mängu ja soomlased servivad auti. 4:2 ikka meile.

Gunnar Leheste, Gdansk: Vaadati videot ja otsustati, et ikka ei olnud võrgus. Eesti fännid lasevad valju vilet. Punkt läheb kordamisele.

Gunnar Leheste, Gdansk: 4:2 Soomlased on võrgus. Dikteerime.

Gunnar Leheste, Gdansk: Kohtunikud vaatavad taas videot. Punkti saab Soome. Oleme veel 3:2 ees.

Gunnar Leheste, Gdansk: 3:1 Kreek toob punkti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 2:1 Soomlaste serv auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: Geim algas Tähe rünnakuga, Ojansivu viigistas 1:1.

Gunnar Leheste, Gdansk: Käes! Geim 27:25 Eestile! Raadik lõi blokki, sealt pall auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 26:25 Seppäneni serv audis.

Gunnar Leheste, Gdansk: 25:25 Seppänen viigistab.

Gunnar Leheste, Gdansk: 25:24 Sinkkonen lööb julmalt auti! Nüüd on geimpall!

Gunnar Leheste, Gdansk: Teppan viigistab kohe 24:24. Säh!

Gunnar Leheste, Gdansk: Ehk siis 23:24 hoopis Soomele. Milline draama!

Gunnar Leheste, Gdansk: Soome treener vaidlustab muidugi punkti. Ja saab ka õiguse...

Gunnar Leheste, Gdansk: 24:23 Tervaportti rünnak läheb auti! Geimpall meile!

Gunnar Leheste, Gdansk: 23:23 Soomlased on Tähe palliga raskustes. Läheb-läheb!

Gunnar Leheste, Gdansk: 22:23 Teppan oli võrgus.

Gunnar Leheste, Gdansk: Soome võtab aja maha.

Gunnar Leheste, Gdansk: 22:22 Täht viigistab! Milline punkt!

Gunnar Leheste, Gdansk: 21:22 Robert Täht!

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:22 Eestist pall auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:21 Ojansivu servib võrku.

Gunnar Leheste, Gdansk: Cretu võtab veel aja maha. Ehk annab midagi päästa?

Gunnar Leheste, Gdansk: 19:21 Kaurto.

Gunnar Leheste, Gdansk: 18:20 Krastins leiab augu Eesti kahemehelises blokis.

Gunnar Leheste, Gdansk: 18:19 Kreek ei taha veel kaotusega leppida! Kes tahaks?

Gunnar Leheste, Gdansk: 17:19 Eesti blokist pall auti. Ojansivu löök. Eesti võtab aja maha.

Gunnar Leheste, Gdansk: 17:18 Sinkkonen ründab tempost.

Gunnar Leheste, Gdansk: 17:17 Raadik on blokis ja taob fännide ees rusikaga vastu rinda!

Gunnar Leheste, Gdansk: 16:17 Teppan vähendab vahet.

Gunnar Leheste, Gdansk: 15:17 Täht lööb servi aga tugevalt ja selgelt auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 15:16 Kaurto servib auti ja jätab meile veel võimaluse midagi luua.

Gunnar Leheste, Gdansk: 14:16 Soomlased taas kahega ees. Täht oli võrgus.

Gunnar Leheste, Gdansk: 14:15 Kaurto serviäss.

Gunnar Leheste, Gdansk: 14:14 Kaurto võtab meilt suurema tuhina maha.

Gunnar Leheste, Gdansk: 14:13 Täht viib Eesti esimest korda selles geimis juhtima!

Gunnar Leheste, Gdansk: 13:13 Seppänen lööb napilt auti. Soome treener vaidlustab punkti.

Gunnar Leheste, Gdansk: Soome võtab enne järgmist punkti aja maha. Eestlased rullivad lahti suure lipu ja üritavad meeskonnale nüüd jõudu anda!

Gunnar Leheste, Gdansk: 12:13 Soomele vilistatakse soe pall.

Gunnar Leheste, Gdansk: 11:13 Teppani ja Tähe blokk töötab!

Märt Roosna, Gdansk: Nüüd katkes Cretu kannatus ja ta saadab lõpuks Teppani väljakule. Kas see päästab veel midagi?

Gunnar Leheste, Gdansk: 10:13 Venno lööb blokki. Pall põrkab kahjuks meie poolele.

Gunnar Leheste, Gdansk: 10:12 Ojansivu servib samuti võrku.

Gunnar Leheste, Gdansk: 9:12 Raadik servib võrku.

Gunnar Leheste, Gdansk: 9:11 Ojansivu lööb diagonaali auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 8:11 Kreek hanitab.

Gunnar Leheste, Gdansk: 7:11 Raadik lööb palli blokki ja saab sellega veel ise vastu kere. Punkt Soomele.

Gunnar Leheste, Gdansk: 7:10 Soome serv võrgus. Kas tuleme veel mängu tagasi?

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:10 Eestlased käivad võrgus, punkt Soomele.

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:9 Täht lööb palli maha.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:9 Raadik lööb selgelt auti.

Märt Roosna, Gdansk: Soome tegutseb väga enesekindlalt ja loogiliselt. Raske on näha, kuidas neid veel murda suudaksime. Võimalus muidugi on, aga hetkel on seda raske näha. Kui Avo Keel võrdles mehi ja andis Eestile paremuse, siis praegu ei näe sisuliselt ainsatki liini, kus me oleksime üle. Lisaks puudub meil selline liider nagu Ojansivu.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:8 Tervaportti toob punkti. Aru pidamise aeg.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:7 Tervaportti toob punkti, Ojansivu saab kollase kaardi.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:6 Venno rünnak.

Gunnar Leheste, Gdansk: 4:6 Sinkkonen viib soomlased taas kahega ette.

Gunnar Leheste, Gdansk: 4:5 Eesti blokk töötab ilusti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 3:5 Täht toob punkti. Soomlastest auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 2:5 Kreegi serv auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 2:4 Kreek lööb blokki ja vahelduses peatub pall ka Soome poolel.

Gunnar Leheste, Gdansk: 1:4 Ojansivu järjekordselt.

Gunnar Leheste, Gdansk: 1:3 Ojansivu kaval hanitus.

Gunnar Leheste, Gdansk: 1:2 Kreek avab ka Eesti punktiarve selles geimis.

Gunnar Leheste, Gdansk: 0:2 Taaskord meie blokist auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 0:1 Kreegi blokist pall auti. Nõnda algas kolmas geim.

Gunnar Leheste, Gdansk: Ivo lõpetab oma ploki sõnadega "Eesti võidab!" Mehed on tagasi väljakul, minut jäänud kolmanda geimi alguseni.

Gunnar Leheste, Gdansk: "Isamaa ilu hoieldes" kõlab järgmisena. Soomlased lehvitavad rõõmsalt lippudega kaasa.

Märt Roosna, Gdansk: Toobal kutsus enne riietusruumi minekut mehed kokku ja ütles paar sõna. Kõik ei ole veel kadunud, kuid olukord on väga raske ja Soome kontrollib sündmusi.

Gunnar Leheste, Gdansk: Ivo Linna "Eestlane olen..." annab ehk Sinilõvidele uut indu.

Gunnar Leheste, Gdansk: 22:25 Ojansivu. Oleme geimidega 0:2 taga.

Gunnar Leheste, Gdansk: 22:24 Ojansivu teeb seda, milleks ta mõeldud on. Geimpall jälle Soomel.

Gunnar Leheste, Gdansk: 22:23 Kaurto lööb läbi Eesti bloki.

Gunnar Leheste, Gdansk: 22:22 Õnneks on kiirelt viik majas.

Gunnar Leheste, Gdansk: Soome võttis poole pallivahetuse pealt challenge'i ja sai kummalise punkti. Treener nägi võrgupuudet, mida videkordus ka kinnitab. Valus! 21:22

Gunnar Leheste, Gdansk: 21:21 Kollo hanitus viigistab!

Märt Roosna, Gdansk: Toobal tegi riskantse tõste Kreegile ja asi toimis. Kas see tõmbab meeskonna käima?

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:21 Kreek ründab ootamatult!

Gunnar Leheste, Gdansk: 19:21 Järgmine punkt kahjuks Soomele. Jälle oleme geimi lõpus raskes seisus.

Gunnar Leheste, Gdansk: Soomlased vaidlustavad punkti, aga videokohtunik jätab õiguse meile.

Gunnar Leheste, Gdansk: 19:20 Soome rünnak auti. Elame veel!

Gunnar Leheste, Gdansk: 18:20 Tähe serv läheb pikaks.

Märt Roosna, Gdansk: Raadiku asemele on tulnud Kollo.

Gunnar Leheste, Gdansk: 18:19 Täht toob Eestile punkti.

Märt Roosna, Gdansk: Soome on teinud 6:1 spurdi, selle jooksul on Eesti teinud mitmeid valesid otsuseid ja muid eksimusi. Ei tohi nüüd murduda!

Märt Roosna, Gdansk: Seis on sant. Ka meie fännid on kuidagi vaiksed.

Gunnar Leheste, Gdansk: 17:19 Ojansivu hanitab. Eesti poolel segadus. Cretu võtab aja maha.

Gunnar Leheste, Gdansk: 17:18 Eesti ei saa servi kätte. Soome fännid elavnevad.

Gunnar Leheste, Gdansk: 17:17 Eesti blokist kaarega auti. Ojansivu sooritus.

Gunnar Leheste, Gdansk: 17:16 Soomlaste blokist pall auti. Löögi autoriks Venno.

Gunnar Leheste, Gdansk: 16:16 Eesti viiepunktilisest edust pole enam midagi järgi.

Gunnar Leheste, Gdansk: 16:15 Soomlased on jõudnud juba punkti kaugusele.

Gunnar Leheste, Gdansk: 16:14 Seppänen leiab augu Eesti kaitses.

Gunnar Leheste, Gdansk: 16:13 Ojansivu servide seeria lõppeb veaga (võrk). Tehniline timeout.

Gunnar Leheste, Gdansk: 15:13 Ojansivu lööb nõrga servi Rikbergi ette.

Gunnar Leheste, Gdansk: 15:12 Seppänen vähendab vahet.

Gunnar Leheste, Gdansk: 15:11 Ojansivu lööb auti!

Märt Roosna, Gdansk: 210sentimeetrine Venno tegi kaitses imelisi liigutusi.

Gunnar Leheste, Gdansk: 14:11 Eesti kaitseb hästi, Täht lööb blokki, sealt pall auti!

Gunnar Leheste, Gdansk: 13:11 Robert Täht!

Gunnar Leheste, Gdansk: 12:11 Raadik ründab võrku.

Gunnar Leheste, Gdansk: 12:10 Soome ei lase meil veel minna...

Gunnar Leheste, Gdansk: 11:9 Raadiku blokist pall auti. Seppänen soomlaste kangelane.

Gunnar Leheste, Gdansk: 12:9 Raadik põrutab läbi bloki.

Gunnar Leheste, Gdansk: 11:8 Venno teeb selles geimis head tööd!

Gunnar Leheste, Gdansk: 10:8 Eesti blokist pall auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 10:7 Soomlased ei saa Venno rünnakut hästi kätte, pall audis.

Märt Roosna, Gdansk: Ojansivu töötles meie mehi, vist Tähte. Midagi tähtsat ta seal meile teatas.

Gunnar Leheste, Gdansk: 9:7 Aganitsa rünnak napilt auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 9:6 Kaurto lööb diagonaali.

Gunnar Leheste, Gdansk: 9:5 Ojansivu lõpetab kiire pallivahetuse rünnakuga.

Gunnar Leheste, Gdansk: 9:4 Soomlased löövad kolm korda Venno-Aganitsa blokki, viimane kord jääb pall õnneks nende poole maha.

Gunnar Leheste, Gdansk: 8:4 Raadiku rünnak, soomlaste näpud, aut!

Gunnar Leheste, Gdansk: 7:4 Eesti blokist pall auti. Ojansivu ikka kimbutab meid.

Gunnar Leheste, Gdansk: 7:3 Soomlaste serv läheb ka õnneks pikaks.

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:3 Raadiku serv võrku.

Märt Roosna, Gdansk: Eesti on servil juurde pannud (Vennolt äss, Raadikult samuti hea serv), soomlased on aga teinud paar eksimust.

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:2 Tähe ilus rünnak tõstab Eesti fännid toolidelt püsti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:2 Kaurto rünnak läheb auti.

Märt Roosna, Gdansk: Aga vahetust pole veel tehtud.

Gunnar Leheste, Gdansk: 4:2 Raadiku rünnak.

Märt Roosna, Gdansk: Cretu vilistas Teppanile, et see end valmis paneks...

Gunnar Leheste, Gdansk: 2:3 Venno põrutab Soome blokki, Kreegi näppudest pall auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 3:1 Soomlased saavad teises geimis silma pähe.

Gunnar Leheste, Gdansk: 3:0 Venno serviäss.

Märt Roosna, Gdansk: Soomlased said 10 punkti meie vigadest, 6 servil ja 4 rünnakul. Nii kaugele ei purjeta. Esialgu usaldab Cretu endiselt Vennot. Pakun, et Toobal hakkab nüüd väga palju otsima Tähte.

Märt Roosna, Gdansk: Kaks tähelepanekut avageimist: 1. Ojansivu mängis Venno selgelt üle. Meil on praegu probleem diagonaalründajaga st resultatiivusprotsent on kehv (12st 3 lõi ära, 3 viga), 2. Meie tegime 6 serviviga, soomlased 1. Samas ei olnud meie serv ohtlikum.

Gunnar Leheste, Gdansk: 21:24 Tähe serviaut.

Gunnar Leheste, Gdansk: Soome fännide seisvate ovatsioonide saatel geim 25:21 seisuga soomlastele.

Gunnar Leheste, Gdansk: 21:23 Soomlased ei suuda kokku leppida, kes edasi tõstma peaks. Punkt meile.

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:23 Venno rünnak audis. Hapuks kisub...

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:22 Tervoportti rünnak.

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:21 Soomlased soperdavad servi vastuvõtul. Tuleb-tuleb!

Gunnar Leheste, Gdansk: 19:21 Aganitsa temporünnak.

Gunnar Leheste, Gdansk: 18:20 Kreegilt samuti serviaut. Sellest on kahju.

Märt Roosna, Gdansk: See oli siis Soome esimene serviviga, meil 5.

Gunnar Leheste, Gdansk: 18:21 Venno rünnak pikki piiri napilt auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 18:19 Ojansivu serv läheb auti. Vahelduseks näeb ka sellist asja.

Gunnar Leheste, Gdansk: 17:19 Andres Toobali serviviga. Kohe vahetatakse ka pingile tagasi.

Gunnar Leheste, Gdansk: 17:18 Tähe poolpehme rünnak jääb põrandasse kinni!

Gunnar Leheste, Gdansk: 16:18 Soome blokist pall auti. Tubli, Kreek!

Märt Roosna, Gdansk: Kuidagi ei saa me Ojansivut kinni. Ta on hetkel üleväljamees.

Gunnar Leheste, Gdansk: 15:18 Täht ei saa Soome servi kätte.

Gunnar Leheste, Gdansk: 15:17 Eesti blokist pall auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 15:16 Raadiku rünnak.

Märt Roosna, Gdansk: Nüüd on Toobal hakanud rohkem otsima ja leidma Tähte ja ta on ka ära löönud. Aga soomlased tegutsevad üsna kindlalt ja pole näiteks teinud ainsatki serviviga. Meil peaks olema kolm.

Gunnar Leheste, Gdansk: 14:16 Aganitsa serv napilt auti. Tehniline time-out.

Gunnar Leheste, Gdansk: 14:15 Täht hoiab meid mängus. Kes muu...

Gunnar Leheste, Gdansk: 13:15 Sinkkonen nõelab taas valusalt.

Gunnar Leheste, Gdansk: 12:14 Täht lööb soomlaste näppudesse, sealt auti. Toobalilt taas kaval tõste selja taha.

Gunnar Leheste, Gdansk: 12:14 Ojansivu lööb Eesti blokki, kust pall paraku auti kukub.

Gunnar Leheste, Gdansk: 12:13 Vahepausil tulles lajatab Venno palli maha.

Märt Roosna, Gdansk: Natuke on Eesti rünnak pehmeks jäänud, eriti Venno puhul. Soome kaitsemäng on maailmatasemel, natukenegi kergema palli toovad nad ära.

Gunnar Leheste, Gdansk: 11:13 Tähe rünnak läheb auti. Eesti võtab aja maha.

Gunnar Leheste, Gdansk: 11:12 Eesti blokist põrkab pall napilt soomlaste poolele auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 11:11 Krastins ei lase meid veel kahega ette.

Gunnar Leheste, Gdansk: 11:10 Soomlaste blokist auti. Aganits löögi autoriks.

Gunnar Leheste, Gdansk: 10:10 Soomlaste rünnak auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 9:10 Soome blokk hüppab pallist mööda!

Gunnar Leheste, Gdansk: 8:10 Ojansivu vastab võimsalt.

Gunnar Leheste, Gdansk: 8:9 Väga kavalalt tõsteti Vennole ette.

Gunnar Leheste, Gdansk: 7:9 Venno serv võrku.

Gunnar Leheste, Gdansk: 7:8 Kreegi blokist vähendame vahet.

Märt Roosna, Gdansk: Eestlastest on kõik ründajad nüüdseks käe valgeks saanud, Aganitsal parimana kaks punkti kirjas. Natuke ärevaks teeb, et Venno rünnakud pole väga hästi maha jäänud. Tähte pole Toobal veel väga palju kasutama hakanud, pigem on otsinud tempomehi.

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:8 Sinkkonen keskelt.

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:7 Krastinsi rünnak.

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:6 Aganitsa blokist punkt meile!

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:6 Soome haarab taas edu.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:5 Ojansivu rünnak on meile liiga kõvaks pähkliks.

Märt Roosna, Gdansk: Soome sidemängija Tervaporti teeb imekiireid liigutusi ja diagonaal Ojansivu on hea.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:4 Milline päästmine Rikbergi poolt! Venno toob punkti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 4:4 Aganits taaskord mees õiges kohas!

Märt Roosna, Gdansk: Soome tegi sunnitud vahetuse. Eelmises olukorras sai Siirilä viga, asendaja Kaurto sai kohe käe valgeks.

Gunnar Leheste, Gdansk: 4:3 Soome lööb palli punktiks.

Gunnar Leheste, Gdansk: 3:3 Aganits toob viigi majja.

Gunnar Leheste, Gdansk: 2:3 Eesti blokist pall auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 2:2 Kreek lööb palli punktiks. Soomlastel oli õnne, et nad Tähe palli kätte said.

Gunnar Leheste, Gdansk: 1:2 Raadiku serv läheb pikaks.

Gunnar Leheste, Gdansk: 1:1 Täht ründab!

Gunnar Leheste, Gdansk: 0:1 Esimene päris pikk punkt soomlastele. Täht ei suutnud enam palli päästa.

Märt Roosna, Gdansk: No nii! Juba hümnide laulmises tegi Eesti soomlastele silmad ette, sest "nende" hümn tuli lindilt, meil laulis Ivo Linna!

Märt Roosna, Gdansk: Ivo Linna laulab Eesti hümni!

Märt Roosna, Gdansk: Algkoosseisudes üllatusi ei ole, lugesime mehed juba varem üles ja nii ongi. Hümnid...

Märt Roosna, Gdansk: Eesti ja Soome mänguga samal ajal avab EMi Venemaa ja Bulgaaria kohtumine.

Märt Roosna, Gdansk: Kahjuks on meil esimene ohver, nägime, et üks Eesti fänn oli saanud haiget - nägu oli verine. Usutavasti oli tegu kukkumisega, väheusutav, et tegu oli fännide kaklusega.

Gunnar Leheste, Gdansk: Mida need peavarjud sümboliseerima peaks?

Märt Roosna, Gdansk: Üks tähelepanek Soome koondise eilselt treeningult. Tehakse servi ja vastuvõtu harjutust. Vaatan viis minutit. Tekib tunne, et midagi on teisiti? Aga mis? Siis taipasin: selle aja jooksul ei tehtud ainsatki serviviga! Viis soomlast löövad ohtlikku planeerivat servi, Ojansivu kostitab vastaseid jõuserviga.

Märt Roosna, Gdansk: Kiidame Eesti fänne! Nad kütavad meeskonda mõnusalt üles. Väga viis! Soome fännid on vaiksemad.

Eesti koondise treenerid on taas kenasti pintsakutes.

Gunnar Leheste, Gdansk: Suur plaan hallist endast. Nagu näete, siis kõva sagimine käib.

Gunnar Leheste, Gdansk: Hanno Pevkur isiklikult maalib fännidele nägusid pähe.

Gunnar Leheste, Gdansk: Halli kommentaator korraldas just Eesti ja Soome fännide mõõduvõttu - kumb teeb kõvemat häält? Ütleme nii, et Soome fänne oli vaevu kuulda, Eesti lööb veel ikka massiga! Kahtlane, kas need 4000 soomlast ikka tulevad esimeseks mänguks halli.

Märt Roosna, Gdansk: Eesti koondis just sisenes halli ja võeti fännide poolt kuumalt vastu!

Märt Roosna, Gdansk: Soome algkoosseisus peaks olema sidemängija Eemi Tervaportti, diagonaalründaja Olli-Pekka Ojansivu, nurgaründajad Niklas Seppänen ja Elviss Krastins, tempomehed Tommi siirilä ja Sauli Sinkkonen ning libero Lauri Kerminen.

Märt Roosna, Gdansk: Paras aeg rääkida ka algkoosseisudest. Meie osas üllatusi olla ei tohiks: Kert Toobal, Oliver Venno, Robert Täht, Andrus Raadik (mitte Rain :P), Ardo Kreek, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg.

Gunnar Leheste, Gdansk: Fännid on Poola tulnud suisa rahvariietes. Väga uhke!

Gunnar Leheste, Gdansk: Võrkpallifännide rongkäik ja kogunemine fännialas: https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=201340

Märt Roosna, Gdansk: Kas salarelv - raadioside? Ei tohiks siiski olla, pigem ikka kuuldeaparaat. Aga mine neid kavalpäid soomlasi tea...

Märt Roosna, Gdansk: Eesti koondis jõuab kohe halli. Saime kinnituse, et mehed kõik terved ja valmis pallima. Tasapisi valgub tohutu fänniarmee samuti halli.

Märt Roosna, Gdansk: Fännina on kohal ka Eesti võrkpallikoondise endine peatreener Avo Keel, kellest pakatas optimismi. Ta usub, et Eesti on isegi kerge soosik, nii 55-45. "Ma ei tea, kas see tekitab kelleski suuri lootusi, aga selline on minu arvamus," kostis Keel. Ta tõi enda ajastuga võrreldes välja ühe suure erinevuse: "Minu käsutuses sellist meest nagu Robert Täht ei olnud."

Märt Roosna, Gdansk: Nii-nii! Fännialal käib võimas möll! Tuhatkond eestlast teeb hääleproovi ja asuvad Ergo Arena poole teele. Samal ajal on hallis veel vaikne.

Natuke rahvusvahelist mõõdet ka. Kes on kes võrkpalli EMil?

Rääkisime fänniala eest vastutaja Lauri Kasperiga, kes heitis pisut valgust sellele, kuidas ta meile nii vinge koha "ära rääkis".

Märt Roosna, Gdansk: Eesti fännid on loonud ka nii laheda EMi hümni, et peame teiega neid sõnu jagama. Facebooki postitas need Merike Teppan-Kolk, ei tea, võibolla on autoreid rohkem. Lauldakse "Postipoisi viisil".

Märt Roosna, Gdansk: Võrgufännid on kõik Poolamaal nüüd koos,meie Eesti koondis jälle täies hoos, ründavad kõik võimsa hooga, olgu vastas kas või Poola, Soome, Serbia või hoopis Venemaa.Ref: uhke eestlane taas hea on olla,Sinilõvi, VÕITLE, VÕITLE Eesti eest!Saalist kõlavad fännide hüüded:„Meil on väga vaja üht võitu veel!“Pealik Cretul parim plaan on valmis nüüd,seda toetab võimas fännikoori hüüd,servi kasti, võta vastu, ära joone peale astu,rünnak punkti toob ja emotsioon on suur. Ref: uhke eestlane taas hea on olla,Sinilõvi, VÕITLE, VÕITLE Eesti eest!Saalist kõlavad fännide hüüded:„Meil on väga vaja üht võitu veel!“mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:ET;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">On veel… On veel…

Gunnar Leheste, Gdansk: Eesti fännialal Sopotis on juba soliidselt rahvast. Süüakse kohalikku kala, rüübatakse õlut, tehakse näomaalinguid. Kõige selle taustaks mängib DJ Kiljak nostalgilisi Eesti meloodiaid 80-ndatest ja 90-ndatest. Sõltumata õhtuse mängu tulemusest tuleb siin täna kindlasti üks korralik pidu. https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=201332

Alar Rikberg iseloomustab Soome koondist. Tuleb serviduell: planeeriv vs jõuserv. Soomlastest löövad viis meest vastikult teravat planeerivat servi, meil neli jõuservi.

Kutsume üles kõiki võrkpallihuvilisi liituma Võrkpallifoorumiga. Praeguseks liikmeid juba üle 800, vaatame, kas saame 1000 kätte.

Belgia võrkpallur Gert van Walle usub, et Maailmaliiga "reformi" taga on soov päästa Itaalia.

Gunnar Leheste, Gdansk: Soomlasi, keda peaks linnas kokku olema üle 4000, on siiski vanalinnas veel üsna hõredalt. Einestatakse ja mekitakse kohalikku õlut üksikutes seltskondades, mingit koopereerumist ei toimu. Tundub, et neil pole isegi ühtset kogunemispaika. Näis, mis mõne tunni pärast Eesti fänniala ümbruses toimuma hakkab. Ehk voorivad nemadki sinna kohale. https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=201326

Märt Roosna, Gdansk: Fännid on igatahes võitluseks valmis :)

Juba eile tegi meie püstolreporter Gunnar Leheste reportaaži Eesti fännide staabist. Siis oli vaikne, täna läheb peoks!

Märt Roosna, Gdansk: Ahoi, tore võrkpallipere! Siin Poola, siin Gdansk! Kätte on jõudmas selle suve tõehetk. Tänane mäng määrab suuresti ära selle, kas suve põhivõistlus on õnnestunud või mitte.