FOTOD | Eesti andis Poolale vihase lahingu, eriti säras Teppan, ent maailmameister võttis 10 000 toetaja ees oma

Eesti oli küll kõigis kolmes geimis mängus sees, kuid poolakad suutsid otsustavad punktid enda kasuks kallutada ning võtsid lõpuks selge 3:0 (25:21, 26:24, 25:22) võidu.

Meie alagrupist lähevad seega edasi 12 parema sekka Serbia, Poola ja Soome.

Mängu eel:

„Mäng Serbiaga näitas, et kõik on võimalik. Seni, kuni ise usume, seni, kuni saalitäis siniseid on meiega, seni pole küsimust ka, kas me jaksame,” sõnas pärast teist järjestikust 2:3 kaotust koondise kapten Kert Toobal. Esimese mängu kaotasime sääraselt Soomele, teise tugevale Serbiale.

„Poola on võistkond, kuhu kuuluvad väga nimekad pallurid, kellest osa võitsid kolm aastat tagasi MM-tiitli. Kui tahame turniirile jääda ja alagrupist edasi pääseda, peame mängima nagu iga pallivahetus oleks meie elu viimane. Poola on sada korda selliseid mänge mänginud, meie saame nii kõvade vastastega mängida vaid EM-finaalturniiril. Õnneks tänavu MM-valiksarjas ka Venemaaga, kellega pidasime enne turniiri lisaks ka ühe sõprusmängu,” sõnas Eesti peatreener Gheorghe Creţu.

Küll on meil olemas Poola meeskonnast väga hea ülevaade, sest Creţu treenis viimased kolm hooaega sealses kõrgliigas mängivat Lubini Cuprumi klubi ning koduses meistrisarjas pole selle aja jooksul mänginud vaid vastaste kaptenist nurgaründaja Michał Kubiak. Lisaks olid Lubinis tööl ka rahvusmeeskonna statistik Alar Rikberg ja koondise füüsilise ettevalmistuse treener Mirko Fasini ning palle lõi maha nurgaründaja Robert Täht. Vastaste elu teeb lihtsamaks, et meie peatreeneri käe all mängisid nii diaagonaalründaja Łukasz Kaczmarek kui sidemängija Grzegorz Łomacz.

Delfi ajakirjanikud Gunnar Leheste ja Märt Roosna on Gdanskis kohapeal ning toovad matši ja sellele eelnevad muud päevasündmused (sh. fännide valmistumine ja Soome - Serbia mäng kell 18.30) lugejateni otseblogi vahendusel.

Märt Roosna, Gdansk: Meie punktitoojad: Teppan 17 (+9; 63%), Täht 7 (+1), Raadik 7 (-1), Aganits 7 (+3), Kreek 5 (+1), Venno 1.

Märt Roosna, Gdansk: Eesti andis tõelise lahingu, see oli väga kõrgetasemeline mäng. Müts maha Teppani ees, aga kõik teisedki võitlesid vapralt. Milline hingestatud kaitsemäng! Pole midagi teha, täna tunnistame, et maailmameister Poola oli kodus parem.

Gunnar Leheste, Gdansk: 22:25 Teppan servib auti. Mäng läbi. Meie jaoks ka turniir. Kahju.

Gunnar Leheste, Gdansk: 22:24 Kreek ründab tempost.

Gunnar Leheste, Gdansk: 21:24 Matšpall.

Gunnar Leheste, Gdansk: 21:23 Bienieki rünnak. Venno käis servimas.

Gunnar Leheste, Gdansk: 21:22 Täht võtab järgi!

Gunnar Leheste, Gdansk: Yellow Submarine, mida siin lauldakse, hakkab meie jaoks sadamast väljuma.

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:22 Lemanski serviäss.

Märt Roosna, Gdansk: Siiani on olnud tõeliselt suur ja nauditav mäng. Mõlemalt poolt.

Gunnar Leheste, Gdansk: Cretu ei taha veel koju minna, võtab aja maha.

Märt Roosna, Gdansk: Milline võitlus ja päästmised meie poolt! Ulme!

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:21 Eepiline punkt lõpeb meie bloki audiga.

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:20 Lemanski rünnak viigistab.

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:19 Raadik lööb palli maha!

Gunnar Leheste, Gdansk: 19:19 Tablool viik. Poola blokk.

Gunnar Leheste, Gdansk: 19:18 Poolakad võtavad järgi.

Märt Roosna, Gdansk: Eesti on selles geimis võtnud servil kõvasti riski ja sellega surunud väga hästi. Loodame, et suudame nii hoida.

Gunnar Leheste, Gdansk: Poola mõtleb nüüd pool minutit.

Gunnar Leheste, Gdansk: 19:17 Aganits üksinda blokis! Võtke välja!

Gunnar Leheste, Gdansk: 18:17 Kaval tõste Teppanile, kes viib meid juhtima.

Gunnar Leheste, Gdansk: 17:17 Teppan kohtub blokiga.

Gunnar Leheste, Gdansk: 17:16 Robert Täht.

Gunnar Leheste, Gdansk: 16:16 Bartosz Kurek.

Märt Roosna, Gdansk: Möll saalis on võimas, publik on püsti ja plaksutab laulule kaasa. Kõik poolakad arvavad, et tore võrkpalliõhtu on lõppemas...

Gunnar Leheste, Gdansk: 16:15 Tähe rünnak. Pool saali loodab audile, aga mehed näitavad ka ise, et sees oli. Tehnilisele vaheajale jälle meie juhtimisel.

Gunnar Leheste, Gdansk: 15:15 Teppan servib auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 15:14 Kreek ründab tempost.

Gunnar Leheste, Gdansk: 14:14 Eesti blokist pall auti. Teppan vaatab pallile järgi, aga ei saa midagi teha...

Gunnar Leheste, Gdansk: 14:13 Kureki rünnak auti.

Märt Roosna, Gdansk: Poola nõelus vahe hoobilt kinni. Alguse sai see Toobali valest otsusest tõsta Aganitsale, kus oli vastas kahene blokk. Tavapäraselt oleks ta selles olukorras lasknud Tähele, aga täna ei julgenud.

Gunnar Leheste, Gdansk: 13:13 Raadik põrutab blokki. Viik tablool. Cretu võtab aja maha.

Gunnar Leheste, Gdansk: 13:12 Serviäss. Rikberg lootis audi peale.

Gunnar Leheste, Gdansk: 13:11 Aganits hanitab blokki, Raadik ei saa palli kätte.

Gunnar Leheste, Gdansk: 13: 10 Lemanski temporünnak, blokk saab vaid näpud vahele.

Gunnar Leheste, Gdansk: 12:9 Kureki rünnak, meie bloki näppudest selja taha auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 13:9 Eesti fännide vilekoor, Kureki serv võrku.

Gunnar Leheste, Gdansk: 12:8 Aganits hanitab poolakatele jalge ette.

Gunnar Leheste, Gdansk: Punkt jääb meile. Blokipuudet ei olnud.

Gunnar Leheste, Gdansk: 11:8 Lomaczi võimas rünnak.

Gunnar Leheste, Gdansk: 11:7 Kureki rünnak auti. Aga film räägib jälle kogu tõe...

Gunnar Leheste, Gdansk: 10:7 Bienieki serv võrku.

Gunnar Leheste, Gdansk: 9:7 Eesti blokist pall selja taha auti. Rikberg üritas veel päästa, aga ei jõudnud.

Gunnar Leheste, Gdansk: 9:6 Poolakatel läheb tõste nässu. Bieniek korjab endale kollase kaardi.

Gunnar Leheste, Gdansk: 8:6 Eesti blokist pall auti.

Märt Roosna, Gdansk: Klassika. Kahe võidetud geimi järel tekib üliväike järeleandmine keskendumises ja see võib anda võimaluse. Loodame, et Eesti kasutab selle ära.

Gunnar Leheste, Gdansk: 8:5 Kreek ründab tempost! Eesti fännid on pöördes. Esimest korda saame tehnilisele vaheajale eduseisus.

Gunnar Leheste, Gdansk: 7:5 Lomaczi rünnak auti. Tema ju samuti pooleldi meie mees (Lubin).

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:5 Aganitsa rahulik serv auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:4 Aganits ründab tempost!

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:4 Täht täie jõuga serv auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:3 Teppan lükkab palli üle võrgu, poolakad puterdavad.

Gunnar Leheste, Gdansk: 4:3 Nüüd mängiti Kaczmareki peale. Meie blokist pall auti.

Raivo Tammus: Raadik oli ka hea eelmise geimi lõpp. Loodame, et nüüd suudetakse vähe paremini servida.

Märt Roosna, Gdansk: Seda ma lootsin - Poola on tasemes järele andnud. Kolm rünnakuviga.

Gunnar Leheste, Gdansk: 4:2 Lemanskilt teine aut järjest.

Gunnar Leheste, Gdansk: 3:2 Lemanski ründab vahelduseks ka auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 2:2 Kaczmareki rünnak auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: Film näitab, et punkt oli Poola oma. Seis seega 1:1.

Gunnar Leheste, Gdansk: 2:1 Teppani rünnak ja blokk. Vaatame filmi...

Gunnar Leheste, Gdansk: 1:1 Lemanski ründab tempost.

Gunnar Leheste, Gdansk: 1:0 Kolmas geim algab Tähe rünnakuga.

Märt Roosna, Gdansk: Teppan on teinud ülihea mängu, igati oma uue koduklubi Trentino väärilise. Aga sellest on väheks jäänud. Hea, et teises geimis saadi ka Täht mängu sisse. Läksime!

Märt Roosna, Gdansk: Jah, Mart.

Mart Potter: Et siis kaks rahuldamata vaiet geimi kohta?

Gunnar Leheste, Gdansk: Läheb edasi. Nüüd oleks vaja väikest imet ja siis veel ühte suurt.

Märt Roosna, Gdansk: Mart, teine eksimus ja siis on kõik. Usun, et ka EMil on sellised reeglid.

Gunnar Leheste, Gdansk: Pevkuri tuju kõige parem ei ole. Alar Rikberg toksib statistikat.

Mart Potter: palju neid vaided geimis võtta võib? Piiramatult? Tennises on ikka teatud arv ja kui vaiet ei rahuldata siis jääb üks vähemaks..

Märt Roosna, Gdansk: Ei hullu, ka Tallinnas 2008 läks Poola ette 2:0 :) Olgem ausad, toona meie koondis nii kõrgetasemelist mängu ei näidanud. Ometi võitis lõpuks 3:2.

Märt Roosna, Gdansk: Eesti rünnak selles geimis oli uskumatult hea - 64. Poolal 55. Ka eelmises geimis olime paremad, vastavalt 43 vs 38. Aga Poola on olnud servil teravam ja blokis parem. Eesti on 0:2 taga, aga mängib tegelikult väga-väga head mängu.

Märt Roosna, Gdansk: Renee Teppan on toonud 14 punkti (rünnak 74%, kasutegur +12). Paraku tema imemängust jääb väheks. Raadik on toonud 6 (+1), Täht 4 (+1), Aganits 3 (+1), Kreek 2 (-2), Venno 1 (0).

Märt Roosna, Gdansk: Challenge'ite arv ei ole piiratud, aga eksida võib geimi jooksul vaid korra. Teise eksimuse puhul selles geimis enam neid võtta ei saa.

Gunnar Leheste, Gdansk: Video näitab, et äss. 24:26 geim Poolale. Oleme 0-2 taga. Vaheaeg.

Gunnar Leheste, Gdansk: Serviviga või serviäss? Vaatame videot...

Gunnar Leheste, Gdansk: 24:25 Eesti blokist pall auti. Geimpall.

Gunnar Leheste, Gdansk: 24:24 Raadik viigistab! Poola blokist pall selja taha auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 23:24 Teppan servib kaugele auti... Ohjah...

Gunnar Leheste, Gdansk: 23:23 Teppan viigistab. Poola blokist põrkab pall meie poolele auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 22:23 Poola rünnakut ei saada kätte.

Gunnar Leheste, Gdansk: Videomängu võidame taas meie. Venno servima.

Märt Roosna, Gdansk: Rikberg nõuab Kubiakile kaarti, kes koguaeg kohtunikku õpetab.

Gunnar Leheste, Gdansk: 22:22 Teppan viigistab. Pall läheb Poola blokist vastu antenni. Aga vaatame videot...

Gunnar Leheste, Gdansk: Aganits väidab kohtunikule, et sees oli.

Märt Roosna, Gdansk: Poola tempomees Lemaski on kole kuju - 217 cm pikk!

Gunnar Leheste, Gdansk: Aganits ründab auti. Cretu võtab challenge'i.

Gunnar Leheste, Gdansk: Punkt poolale siiski. 21:22. Timeout.

Gunnar Leheste, Gdansk: 21:21 Lemanski nõelab valusalt. Kuradi pikk on ikka...

Gunnar Leheste, Gdansk: 21:20 Kaczmareki rünnak auti. Pääseme juhtima!

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:20 Teppan viigistab, Poola blokk puterdab palli oma poolele. Timeout.

Gunnar Leheste, Gdansk: 19:20 Kurek servib võrku.

Gunnar Leheste, Gdansk: 18:20 Teppan lööb blokki. Timeout.

Gunnar Leheste, Gdansk: 18:19 Raadik põrkub blokiga, Teppan tegi muidu hullu päästmise.

Gunnar Leheste, Gdansk: Punkt läks uuesti mängimisele. Tähe rünnak. Seis ikka 18:18.

Gunnar Leheste, Gdansk: 18:18 Kohtunik näitab antenni. Challenge tuleb.

Gunnar Leheste, Gdansk: 17:18 Eesti blokist pall auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 17:17 Bieniek jätkab õnneks serviveaga.

Gunnar Leheste, Gdansk: 16:17 Bieniek paneb palli põrandasse.

Gunnar Leheste, Gdansk: 16:16 Kubiaki serviviga viigistab seisu.

Gunnar Leheste, Gdansk: 15:16 Kurek virutab oma tempomeeste tagant palli põrandasse. Tehniline time-out.

Gunnar Leheste, Gdansk: 15:15 Kaczmareki serviviga.

Gunnar Leheste, Gdansk: 14:15 Väga nõmeda punkti saab Poola. Pall lükati võrgutripsust meie poolele. Magasime maha.

Gunnar Leheste, Gdansk: 14:14 Aganitsalt tuleb üks serviviga juurde.

Märt Roosna, Gdansk: Raadik teeb elumängu!

Gunnar Leheste, Gdansk: 14:13 Raadik viib meid juhtima!

Gunnar Leheste, Gdansk: 13:13 Eesti viigistas!

Märt Roosna, Gdansk: Selles geimis oleme teinud juba 6 serviviga, eelmises tuli kokku 6.

Gunnar Leheste, Gdansk: 12:13 Tähe serv pikalt auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 12:12 Aganitsa rünnak.

Gunnar Leheste, Gdansk: 11:12 Toobali serv auti.

Märt Roosna, Gdansk: Teppan lahendab asju mõnusa enesekindlusega ja näitab seda ka teisele poole võrku.

Gunnar Leheste, Gdansk: 11:11 Teppani rünnak viigistab!

Gunnar Leheste, Gdansk: 10:11 Kreek servib napilt auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 10:10 Teppan ründab võimsalt!

Märt Roosna, Gdansk: Rikberg sööstis palli päästma läbi laudade, kuid punkti siiski ei saanud.

Gunnar Leheste, Gdansk: 9:10 Kreegi näppudest pall auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 9:9 Täht viigistab!

Gunnar Leheste, Gdansk: 8:9 Poolakad puterdavad palliga, olles eelnevalt kaks korda meie blokiga põrkunud.

Gunnar Leheste, Gdansk: 7:9 Kubiak servib auti.

Märt Roosna, Gdansk: Kaks challenge'i võitu tähendab, et kohtunik on juba kahel korral teinud vale otsuse meie kahjuks.

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:9 Teppan virutab täiest südamest servi võrku.

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:8 Saame tänu challenge'ile punkti. Teppan hanitas ja blokist auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:8 Raadik ründab auti. Tehnilisele vaheajale lähme kolmesest kaotusseisust.

Märt Roosna, Gdansk: Avageimis tõi Teppan 7 punkti (+5; rünnak 64%), Raadik 4, Kreek, Venno ja Aganits 1. Õnneks on Täht teises geimis juba kaks korda rünnakul palli punktiks löönud.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:7 Bieniek näitab võimu. Kaczmarek jätkab servimist. Lubini mees.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:6 Kazmarek viib Poola ette.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:5 Kreegi blokist pall poolakate poolele!

Gunnar Leheste, Gdansk: 4:5 Teppan ründab, bloki sõrmedest pall tribüünile.

Gunnar Leheste, Gdansk: 3:5 Paus ei mõjunud Tähele hästi, serv võrku.

Gunnar Leheste, Gdansk: Poola treener vaidleb samuti midagi ja kogu saal ootab.

Gunnar Leheste, Gdansk: Challenge näitab, et blokk oli võrgus ja punkt meile. 3:4.

Gunnar Leheste, Gdansk: Täht ründab auti, aga laseb Cretul challenge'i võtta.

Gunnar Leheste, Gdansk: 2:3 Kurek.

Gunnar Leheste, Gdansk: 2:2 Aganits viigistab.

Gunnar Leheste, Gdansk: 1:2 Kolmas tuleb tänu Tähele meile.

Gunnar Leheste, Gdansk: 0:2 Vabandame, esimene ja teine punkt läksid siiski Poolale.

Gunnar Leheste, Gdansk: 0:1 Poolakad alustavad teist geimi serviveaga.

Märt Roosna, Gdansk: Poola mängis hästi, me ei suutnud neid kordagi nö mugavustsoonist välja saada. Neil oli sellise publiku ees eduseisus hea mängida, me ei suutnud ka serviga neid eriti lõhkuda. Teppan säras 7 punktiga, aga Täht on siiani nullil.

Gunnar Leheste, Gdansk: 21:25 Raadik ründab auti. Esimene geim läinud. Pea tühjaks ja keskendume järgmisele!

Gunnar Leheste, Gdansk: 21:24 Bieniek viib Poola geimpallini.

Gunnar Leheste, Gdansk: 21:23 Teppani rünnak. Poolakad on püsti ja laulavad. Andres Toobal tuleb servima.

Gunnar Leheste, Gdansk: Timeout. Cretu peab meestega aru.

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:23 Kreek lööb blokki.

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:22 Eesti blokk käis võrgus. Valus punkt läheb ära...

Gunnar Leheste, Gdansk: 20:21 Teppan lööb blokki, sealt pall auti. Oleme mängus!

Gunnar Leheste, Gdansk: 19:21 Teine serv läheb Vennol paraku pikaks.

Märt Roosna, Gdansk: Cretult perfektne vahetus. Väga hea, oleme geimi lõpus veel kenasti mängus sees. Venno teine serv...

Gunnar Leheste, Gdansk: Poola võtab nüüd aja maha ja mõtleb, mis see just oli.

Gunnar Leheste, Gdansk: 19:20 Serviäss! Aitäh, Venno!

Gunnar Leheste, Gdansk: Venno sekkub mängu! Servima.

Gunnar Leheste, Gdansk: 18:20 Raadik kavaldab bloki üle!

Gunnar Leheste, Gdansk: 17:20 Teppan põrkub taas blokiga. Kreek sai muidu kavala hanituse kätte.

Gunnar Leheste, Gdansk: 17:19 Kurek servib pikalt auti. Hoiame veel kinni!

Gunnar Leheste, Gdansk: 16:19 Teppan põrutab blokki.

Gunnar Leheste, Gdansk: 16:18 Toobali serv auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 16:17 Teppan hanitab kavalalt! See oli ilus!

Gunnar Leheste, Gdansk: 15:17 Aganitsa temporünnak toimib.

Gunnar Leheste, Gdansk: 14:17 Eestil käib keegi võrgus. Punkt poolale. Cretu võtab kohe aja maha.

Märt Roosna, Gdansk: Hea, et Eesti pole alguses jäänud rongi alla. Mingeid võimsaid serviseeriaid pole poolakad veel püsti pannud. Hästi on alustanud Teppan ja Raadik, nüüd oleks vaja Toobalil anda enesekindlust mõne mõnusa üks-ühele tõstega ka Tähele.

Gunnar Leheste, Gdansk: 14:16 Kreegi serv auti. Teine tehniline vaheaeg.

Gunnar Leheste, Gdansk: 14:15 Õnneks tuleb ka teiselt poolt serviviga.

Gunnar Leheste, Gdansk: 13:15 Raadiku serv võrku. Servimise ajal oli muusika peal, kas nii tohib!?

Gunnar Leheste, Gdansk: 13:14 Kreegi blokk!

Gunnar Leheste, Gdansk: 12:14 Eesti blokk ei suuda palli teisele poole võrku panna.

Gunnar Leheste, Gdansk: 12:13 Haarav punkt lõpeb Poola rünnakuga auti!

Gunnar Leheste, Gdansk: 11:13 Konarski servib auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 10:13 Kubiak paneb publiku rõkkama.

Gunnar Leheste, Gdansk: 10:12 Raadik vähendab vahet.

Gunnar Leheste, Gdansk: 9:12 Lemanski.

Gunnar Leheste, Gdansk: 9:11 Kubiak põrutab antenni. Punkt meile.

Märt Roosna, Gdansk: Täht lõi nüüd kolmesesse blokki. Kätt pole veel valgeks saanud. Eks poolakad tunnevad ta nõksusid, kerge ei ole.

Gunnar Leheste, Gdansk: 8:11 Tähel on blokk vastas.

Gunnar Leheste, Gdansk: 8:10 Raadik võtab servimisõiguse meile tagasi.

Gunnar Leheste, Gdansk: 7:10 Kubiak viib Poola +3-ga ette.

Märt Roosna, Gdansk: Teppan on hästi toitnud, 4 punkti juba. Õige otsus temaga alustada.

Gunnar Leheste, Gdansk: 7:8 Teppan põrutab Poola blokist palli auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:8 Bienieki serviäss. Tehniline time-out.

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:7 Teppan servib võrku.

Gunnar Leheste, Gdansk: 6:6 Teppan taaskord!

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:6 Kapten Kubiak lööb palli maha.

Gunnar Leheste, Gdansk: 5:5 Teppani löök on poolakate jaoks liiga võimas.

Gunnar Leheste, Gdansk: 4:5 Eesti blokk on võrgus.

Gunnar Leheste, Gdansk: 4:4 Poolakad viigistavad.

Gunnar Leheste, Gdansk: 3:2 Poola serviviga.

Gunnar Leheste, Gdansk: 2:1 Poola blokist pall auti.

Gunnar Leheste, Gdansk: 1:1 Lemanski vastab temporünnakuga.

Märt Roosna, Gdansk: Teppan alustas hea löögiga - hea märk.

Gunnar Leheste, Gdansk: 1:0 Esimene punkt meile. Läheb-läheb!

Märt Roosna, Gdansk: Nõus.

Gunnar Leheste, Gdansk: Siis lubame, et tuleme koju tagasi.

Märt Roosna, Gdansk: Gunnar, ennustasime mõlemad meie Võrkpallistuudios optimistlikult, et Eesti võidab 3:2. Kas anname mingi lubaduse ka, et mis me teeme, kui Eesti ikkagi kaotab?

Gunnar Leheste, Gdansk: Poolakad laulsid hümni a'capella ehk ilma muusikata. Nagu Brasiilia jalgpallifännid. Oli ilus.

Märt Roosna, Gdansk: Poola mängib samas koosseisus nagu Soome vastu alustati.

Gunnar Leheste, Gdansk: Teppan algrivistuses! Koos Raadiku, Aganitsa, Kreegi, Tähe, Toobali ja Kreegiga.

Märt Roosna, Gdansk: Huvitav tõik. Tähe löök ebaõnnestus soojendusel, õieti ei saanud ta kesise tõste tõttu korralikult üldse pallile pihta. Selle asemel, et rivi lõppu minna ja uuesti oma järjekorda oodata, võttis ta palli, jooksis tagasi ja tegi kohe korraliku soorituse otsa, et halba tunnet sisse ei jääks.

Gunnar Leheste, Gdansk: "Eesti! Eesti! kostab täna palju paremini selle massi seest välja kui eile "Suomi! Suomi!" Uhke vaadata kohe.

Märt Roosna, Gdansk: Saalis esineb nüüd keegi Poola Ivo Linna. Täpset nime ei õnnestunud välja peilida. Kõik Poola pealtvaatajad tõusid püsti ja laulsid kaasa.

Gunnar Leheste, Gdansk: Poola fännid on püsti, sallid pea kohal. Lindilt tuleb rahvuslik laulujoru. Hääl pannakse maha ja poole laulab publik ise. Võimas vaatepilt.

Gunnar Leheste, Gdansk: Fännide möll enne mängu halli ümber:

Märt Roosna, Gdansk: Lepime kaks asja kohe kokku. Kui Eesti täna võidab, on see meie taasiseseisvunud riigi võrkpallikoondise kõige kõvem võit. Ja kui kaotab, siis pole meil mõtet päris musta masendusse langeda, sest vastas on tippude tipp. Lihtsalt naudime tänast mängu.

Märt Roosna, Gdansk: Eesti mängib täna valges. Nagu Kristen Michal :)

Märt Roosna, Gdansk: Tooksin välja statistika servi kohta: 74 servi, 20 viga (kolme geimiga!), 13 ässa. Ehk võeti väga suur risk ja see õigustas end. Eriti kõvasti ponnistas servijoone taga 207sentimeetrine Kurek, kes servis 16 korda, tegi 7 viga ja lõi 4 ässa.

Märt Roosna, Gdansk: Poola koondis alustas võidumängus Soome vastu koosseisus: sidemängija Fabian Drzyzga, diagonaalründaja Dawid Konarski, nurgamehed Bartosz Kurek ja Michal Kubiak, keskmised Bartlomijei Lemanski ja Mateusz Bieniek ning libero Pawel Zatorski.

Märt Roosna, Gdansk: Rääkisin statistik Alar Rikbergiga, temagi polnud kursis, kas mängib Teppan või Venno. Aga arvas, et Teppan. Lisaks märkis ta, et erinevalt meist pole Poolal palju mängus. Edasipääs kindel ja järgnevate vastaste osas suurt vahet ei tohiks olla. Kas esmalt Bulgaaria ja siis Venemaa või esmalt Sloveenia ja siis Serbia. Midagi lihtsat poleks nagunii.

Märt Roosna, Gdansk: Mehed teevad juba sooja saalis, fännilaviin pole veel sisse tulnud. Täna on neilgi kõva heitlus, sest Poola fänne on vastas 10 000.

Märt Roosna, Gdansk: Eesti koosseis ei tohiks üllatusi pakkuda. Kindlasti mängivad Kert Toobal, Robert Täht, Andrus Raadik, Ardo Kreek, Andri Aganits ja Rait Rikberg. Veel pole kinnitust saanud, kas diagonaalründajaks on Oliver Venno või Renee Teppan.

Märt Roosna, Gdansk: Praeguseks on selgunud ka neli alagrupi võitjat ehk veerandfinalisti: Serbia (kellele kaotasime EMil 2:3), Saksamaa (kellele kaotasime MM-valiksarjas 2:3, kuid saime parema koha), Belgia (kellele kaotasime MM-valiksarjas 1:3) ja Venemaa (kellele kaotasime MM-valiksarjas 1:3).

Märt Roosna, Gdansk: Kui Eesti võidab täna Poolat, läheme teisena edasi ja kohtume play-off'is Sloveeniaga. Järgmine vastane oleks veerandfinaalis Venemaa. See kõik on muidugi väga kauge muusika. Esimene ülesanne on Poolalt geim kätte saada, siis vaatame edasi.

Märt Roosna, Gdansk: Lõppenud on ka teised mängud. Saksamaa andis Györgi Grozerile puhkust ja lõi ikkagi Slovakkiat 3:0. Belgia sai sama skooriga jagu Hollandist, Bulgaaria Sloveeniast.

and1: Ojansivu ytles just Yle2 kommentaatorile, et Poola vöidab kindalsti Eestlasi...

Märt Roosna, Gdansk: Eesti koondis jõudis kenasti Ergo Arenale. Politseieskort ajas teel laiali kõik ummikud. Mehed kõik kenasti ühes tükkis ja valmis lahinguks.

Gunnar Leheste, Gdansk: Soome koondise bussil oli enne mängu väike intsident. https://twitter.com/WofVOLLEY/status/902217259304853505

Gunnar Leheste, Gdansk: Serbia võidab mängu 3:0 (25:20, 25:18, 34:32). Serbia on veerandinaalis ja Poola play-off'is. Kas kolmandana pääseb edasi Eesti või Soome, selgub mõne tunni pärast.

Gunnar Leheste, Gdansk: Tablool on 31:31.

Gunnar Leheste, Gdansk: Draama pole veel lõppenud. 27:27.

Gunnar Leheste, Gdansk: Käimas on dramaatiline kolmas geim Soome-Serbia mängus. 23:23. Kaks punkti lahutab serblasi 3:0 võidust.

Märt Roosna, Gdansk: Meie vabakutseline püstolreporter Mirko Känd tegi kerge püstijalaintervjuu ka võrkpalliliidu presidendi Hanno Pevkuriga. Siin on tema mõtted:„Kui võrrelda sellega, et Serbia võitis Poolat, valitsevat maailmameistrit 3:0, ja meie kaotasime 3:2 väga napilt, siis võiks öelda, et seis ei ole väga hull. Aga mõru pill on, loomulikult, kui see võit on teist korda järjest nii lähedal, siis on kurb. Usun, et need fännid, kes on siia tulnud, on tegelikult saanud suurepärase võrkpallielamuse. Kogu Eesti võrkpallile on see väga-väga kõva saavutus, et me mängime täna sellisel tasemel. Me ei karda mitte kedagi, me võime kõigiga mängida, me teame seda, et Poolaga tuleb ellujäämismäng. Tuleb kõva lahing, kus on täismaja – kaks tuhat Eesti fänni kümne tuhande poolaka vastu ja igal juhul tuleb väga-väga võimas etendus. Need, kes Poolas kohapeal on, saavad seda siin nautida, need, kes kodus on, vaadaku seda telerist, sest viimaste aastate üks vägevamaid mänge tuleb.“

Märt Roosna, Gdansk: Soomlased on täna kuidagi mannetud. Ei saa planeerivat servi kätte. Tagantjärele väga kahju, et Eesti ei suutnud kohe esimesel päeval mängida nii, nagu mängiti Serbia vastu. Aga mis seal ikka.

Gunnar Leheste, Gdansk: Serbia on võitnud ka teise geimi 25:18 ning läheb 2:0 eduseisust vaheajale. https://twitter.com/KowalczykEdyta/status/902204050762080256

Gunnar Leheste, Gdansk: Ergo Arenal on Soome teist geimi 14:13 juhtima läinud ja Serbia peab aru pidama. Aga võrkpalli mängitakse neil päevil ka teistes Poola linnades ja päris ilusat lausa. Näide sellest, et punkt pole läbi enne kui pall on maad puutunud: https://www.youtube.com/watch?v=T37hWLBhsRY

Gunnar Leheste, Gdansk: Esimene geim kindlalt 25:20 Serbiale. Soomlased lehvitavad kurvalt lipukesi.

Gunnar Leheste, Gdansk: Päeva esimene mäng Serbia - Soome on vahepeal alanud. Esimesed Poola fännid on ka juba kohal ja plaksutavad rõõmsalt soomlaste poolt. Kuigi peaksid olema hoopis Serbia leeris, sest nende suur võit viiks ka Poola play-off'i.

Märt Roosna, Gdansk: Kui varem mainitud Poola taksojuhil Adamil on raske uskuda, et Poola võiks täna võita, siis kihlveokontoritel mitte. Poola võidu puhul makstakse raha tagasi 1,1-kordselt, Eesti triumfi korral aga kaheksakordselt.

Märt Roosna, Gdansk: Panin kirja mõtted, mis kommentaariumit lugedes tekkisid. Mõte on lihtne: oleme positiivsed, negatiivsus ei vii meid kindlasti võidule. http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/em17/mart-roosna-norganarvilised-vinguviiulid-arge-vaadake-tana-vorkpalli-parem-jooge-kuunlavalgel-suhkruvett?id=79329582

Märt Roosna, Gdansk: Kell 18.30 hakkavad mängima Serbia ja Soome. Veidi puudutab see kohtumine ka meid. A) Kui Serbia võidab, tekib Eestil võimalus tõusta täna Poola võitmisega grupis teiseks. B) Serbia 3:0 või 3:1 võidu korral on Poola igal juhul taganud edasipääsu ja võibolla see teadmine neid alateadvuses kuidagi mõjutab. Aga kindlasti mitte palju, sest nemad vajavad võitu igal juhul: tabeliseisu tõttu, kodupubliku tõttu, enesekindluse tõstmiseks.

Märt Roosna, Gdansk: Siin on asi lahti kirjutatud. http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/em17/puust-ja-punaseks-mis-peab-juhtuma-et-eesti-tuleks-alagrupis-teiseks-voi-kolmandaks?id=79316462

Märt Roosna, Gdansk: Tere ka minu poolt! 2:3 kaotusega pole kahjuks midagi peale hakata, sest loetakse esmalt võitude arvu. Seega asi lihtne: vaja võita.

pets: 2-3 kaotus võib ka ju edasi viia?

Gunnar Leheste, Gdansk: Käisime Raunoga äsja tegemas Indrek Saare intervjuud. Sai kohalikult taksojuhilt küsitud, mis tema siis kah arvab... Kas Poola täna võidab? Mees vangutas pead ja ütles: "Raske uskuda. Nägite, kuidas nad esimesel päeval Serbia vastu mängisid?" Torkasin vastu, et Soomet ju võideti suurelt. Tema: "Nojah, ikkagi..."

