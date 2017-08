Eesti – Serbia mängu eel. Cretu kolm varianti: võtta risk, jätkata turvalist rada või minna täispangale

Täna kell 18.30 algava Eesti ja Serbia võrkpallikoondise EM-mängu eel on peaküsimuseks: kes meie diagonaalründajatest kastanid tulest välja toob?

Kaotusmängust Soomega jäi kõlama tõdemus, et ilma heas hoos oleva diagonaalründajateta EMil mänge ei võida. Üksnes Robert Tähe löökidele lootma jääda ei saa, vaja on ka teist töökindlat punktikahurit.

Pilk esimese mängu statistikasse. Soome diagonaalründaja Olli-Pekka Ojansivu tõi 24 punkti, meil Oliver Venno 9 ja Renee Teppan 6. Ojansivu kasutegur oli +12, Vennol +4, Teppanil -2. Rünnaku resultatiivsusprotsendid: Ojansivu 36, Venno 32, Teppan 38. Väga suurt rünnakukoormust kandnud põhjanaaber eksis oluliselt vähem. Ta tegi 56 rünnakul 4 viga, Venno (22 tõstet) 3 ja Teppan (16) 4. Oli ka Ojansivul äralangemisi, kuid ta suutis otsustavas vaatuses siiski punktid ära tuua. Teppan tuli kenasti sisse ja tõi uut hingamist, ometi polnud põhitöös – pallide maha tagumises – temagi Vennost palju edukam.

Delfiga vestelnud võrkpallieksperdid nentisid kõik üksmeelselt: Serbia ja Poola üllatamiseks vajame, et meie diagonaal oleks väga heas hoos. Tänase mängu eel on väga huvitav, kellega peatreener Gheorghe Cretu alustab. Variante on kolm.

Turvaline rada – Venno

Juba kaheksa-üheksa aastat sel positsioonil Eestis esinumbriks olnud Oliver Vennoga jätkamine oleks kõige loogilisem. Venno on ikkagi Venno. Kui ta on tippvormis, siis kahtlemata Eesti parim diagonaalründaja. Paraku on näha, et võrreldes kevadega, on Venno vorm alla läinud. Mäletatavasti tegi ta Türgis suurepärase klubihooaja. Ka maikuus toimunud MM-valiksarja mängudes paukus ta püss ohtlikult. Aga nüüd näitab suur mees väsimusemärke. Libero Rait Rikberg tunnistas: hüppekõrgus pole see, mis on olnud. Ju vajab 210-sentimeetrine kere taastumiseks veidi rohkem aega, kui kolm nädalat, mis koondislastele seekord puhkuseks eraldati. Näiteks Soome koondis sai rohkem puhata. Õnneks oli nüüd puhkepäev vahel ja võib loota, et Venno on teravam kui oli neljapäeval.

Risk – Teppan

Kas Cretu julgeb võtta väikese riski ja alustada Renee Teppaniga? Siiani on Teppan olnud tulekahju kustutaja rollis, kes tuleb platsile, kui Vennol asjad ei klapi. Vennoga võrreldes näib Teppan värskem, võib-olla ka isukam ja kindlasti emotsionaalsem. Samas on Venno rünnak mitmekülgsem, Teppan on sirgjoonelisem. Olen tähele pannud üht huvitavat tõika: kui Teppan platsil on, mängib Täht paremini. Vaevalt, et asi on selles, et tegu on parimate sõpradega. Pigem saab Täht selles olukorras lihtsalt rohkem tõsteid Kert Toobalilt.

Täispangale minek – Kreek

Väga väheusutav variant, aga mitte võimatu. Teatavasti on Kreek temporündaja, aga on mõnel puhul tegutsenud ka diagonaalründajana nii koondise kui ka Pariisi Volley eest. Sõprusmängudes Hollandi vastu katsetati teda diagonaalründaja kohal. Ju ikka põhjusega. See oleks täispangale minek, sest võimalus näppu lõigata on suur. Kreek võib tuua diagonaalina palju punkte, kuid ilmselt teeks harjumatul kohal ka oluliselt rohkem vigu kui nö täiskohaga diagonaalid. Samas võrkpalli ajaloost on võtta ka analoogne edulugu: Londoni olümpia finaalis liigutati temporündaja Dmitri Muserski diagonaaliks ja platsi puhtaks löönud venelane tõi kodumaale kuldmedali. Kreeki asendaks sel juhul võrgu ees Timo Tammemaa, temagi oleks suur loterii - võib mängida väga hästi, võib läbi põleda.