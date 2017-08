Eesti seljatanud Soome liider nimetas riigitelevisiooni reporteri küsimust rumalaks

Eesti võrkpallikoondise üle EMil raske 3:2 võidu saanud põhjanaabritel jagus meie mängijate kohta kiidusõnu.

„Pärast kahte esimest geimi, kui tegime ise vähe omavigu, oli tunne, et see mäng on tehtud ja tuleb kerge 3:0 võit. Aga eestlased ei anna kunagi alla, võitlevad kui loomad,“ tunnustas Soome diagonaalründaja Olli-Pekka Ojansivu Delfile antud intervjuus.

Ka peatreener Tuomas Sammelvuo tõdes, et midagi kerget eile ei olnud. „Karm mäng, punkt-punktis võitlus. Alguses oli initsiatiiv meil, aga kolmanda geimi lõpus andsime eestlastele enesekindluse tagasi. Viienda geimi saatuse otsustas neljanda geimi lõpp, kui me ei andnud alla ja võitlesime mängu tagasi. Sealt tuli omakorda meile enesekindlust,“ selgitas ta.

Võit oli soomlaste jaoks kullahinnaga. Kui kohaliku riigitelevisiooni reporter küsis klassikalise küsimuse võidu tähtsuse kohta, põrutas Ojansivu teravalt: „Loll küsimus, see oli põrgulikult tähtis võit! Seda mängu ei saanud kaotada.“