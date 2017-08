DELFI VIDEO | "Valgete toolide" bistroo Sopotis ootab 1500 Eesti vollefänni

Eesti võrkpallikoondise toetajate ametlik fänniala Gdanski külje all Sopotis on Bistro Wielkie Stoly, mis asub võistluspaigast Ergo Arenast kümneminutilise jalutuskäigu kaugusel.

Päev enne EM-i avamängu Eesti - Soome on fänniala veel suhteliselt vaikne. Delfiga rääkinud eestlased tõdesid, et suuremad hordid on alles Poola poole teel - kes stardivad hommikul lennukiga, kes mõõdavad kilomeetreid maanteel.

Mölluks läheb Sopotis hiljemalt homme kohaliku aja järgi kell 15.30, kui Eesti fännid stardivad rongkäiguna halli poole ning pärast mängu jälle tagasi. Kella 21-ks on välja kuulutatud Ivo Linna ja Anti Kammiste kontsert.

Vaata videost, mida fänniala endast kujutab ning mitu zlotti kesvamärjukese eest välja käia tuleb!

Fännistaabi ajakava:

Neljapäev, 24. august

- Kogunemine. Tutvumine kohapealsete olude ja teiste Eestist saabunud fännidega. Ilmakuulus võrkpalli-DJ Kiljak loob meeleolu võrkpallifännile armsate lauludega.

- Kell 15.30 ühine rongkäik staabist Ergo Arenale.

- Kell 17.30 Eesti – Soome

- Kell 21.00 IVO LINNA ja ANTTI KAMMISTE. Ivo lubab kõigil lahkelt kaasa laulda.

Reede, 25. august

- 14.00 Eesti fännide võrkpalliturniir

- võrkpalllifännide meelislugusid mängib DJ Kiljak ning meeleolu loob multiinstrumentalist Olavi Kõrre

Laupäev, 26. august

- 12.00 Ajaloo esimene ametlik Eesti vs. Soome võrkpallifännide maavõistlus

- 15.30 ühine rongkäik Ergo Arenale

- 17.30 EESTI - SERBIA

- mängujärgsete emotsioonide jagamine fännistaabis ning tugevamatele Gdanski ja Sopoti ööelu ülevaatus. Juhised saab fännistaabist.

Pühapäev, 27. august

- Päevitamine, meeleolu loob DJ Kiljak

- 18.00 Eesti fännide laevakruiis marsruudil Gdansk – Westplatte – Gdansk. Kestus 2 tundi ja hind 40 zlotti. Vajalik eelnevatel päevadel eelregistreerida. Leige huvi korral toimub kruiisi asemel vesijalgrataste Gdanski GP.

Esmaspäev, 28. august

- 14.00 kogunemine fännistaapi Gdanski Grande Finale ootuses. Meeleolu loob Olavi Kõrre.

- 18.30 ühine rongkäik Ergo Arenale

- 20:30 EESTI - POOLA

- 00:00 "Eesti võrkpallifännide Gdanski ekspeditsiooni Grande Finale featuring REKET!"Gdanski ööklubis nimega Bunkier Club, mis asub aadressil Olejarna 3.

Sissepääs ööklubisse 40 zlotti (umbes 10€).