DELFI VIDEO | Sinilõvide statistik Alar Rikberg nimetab Soome ja Eesti koondise peamised tugevused

Eesti võrkpallikoondise EM-finaalturniiri esimene vastane Soome pääses maikuus MM-finaalturniirile puhtalt tänu oma teravale planeerivale servile, mida Alar Rikbergi sõnul suudab meile teisel pool võrku olevatest meestes lüüa peaaegu igaüks.

Tunne oma vaenlast, nagu öeldakse. Muidu oleme küll ülelaheelanikega vennasrahvad, kuid homme kell 18.30 Eesti aja järgi paariks tunniks rivaalid. Rikberg heitis maailma edetabeli 18. koondisele Delfi kaamera eest pisut valgust.

"Nende kolm suuremat staari on libero Lauri Kerminen, kes mängib Venemaal [Kemerovo Kuzbassis], sidemängija Eemi Tervaportti - Andri Aganitsa eelmise hooaja meeskonnakaaslane Prantsusmaal Poitiersis, ning kolmas Olli-Pekka Ojansivu (samuti Kuzbass - toim) - nende suurim punktimasin," rääkis Rikberg.

Millised on soomlaste suuremad tugevused? "Soome eripära on see, et kuuest platsil olevast mehest viis löövad väga head planeerivat servi. Sellega nad panid maikuus MM-i kvalifikatsiooni teises ringis surve alla kõik oma vastased ning kindlustasid pääsu finaalturniirile. Teiseks tooksin välja nende ühtse koosseisu ja üsnagi targa võrkpalli," sõnas Rikberg.

Millega meie soomlasi lüüa võiksime? "Arvan, et meil peaks olema rohkem võimu. Meil on rohkem pikki mängijaid. Nemad on orienteeritud rohkem kiirele mängule. Meie eeliseks on rünnaku kõrgus ja löögi tugevus."

Omame homme head võidušanssi, kui... "Saame nende planeeriva servi kätte, hoiame vastuvõtul palli mängus ja anname Kert või Andres Toobalile pallid hästi kätte. Siis peaks olema pool võitu käes," ütles Rikberg.